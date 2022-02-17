/679981/استاذ-علاقات-دولية-مصر-تؤتي-ثمار-نجاحها-في-قيادتها-الفعالة-للاتحاد-الافريقي-بعام-2019

تحدثت استاذ العلاقات الدولية إيمان زهران، عن مشاركة الرئيس السيسي بقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي .

دوت الخليج وقالت استاذ العلاقات الدولية ان القمة تناولت الاطر الثنائية بين الدولتين والحديث عن مما يتعلق باستراتيجية مصر فى القارة الأفريقية والرؤية المشتركة مع القوى الأوروبية .

استاذ علاقات دولية: مصر تؤتي ثمار نجاحها في قيادتها الفعالة للاتحاد الافريقي بعام 2019

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لها عبر قناة الحياة موضحة أن القمة الاوربية الأفريقية، سوف تتناول نقل الرؤية الأفريقية والقضايا النوعية بالقارة ومنها قضايا التغير المناخى بالاضافة الى قضية التنوع البيولوجي وقضايا الطاقة والهيدروجين الأخضر.

واكدت إيمان زهران استاذ العلاقات الدولية ان الدولة المصرية كان لها الريادة فى إدارة الملفات الإقليمية حيث استذافة قمة المناخ العالمى من اجل بحث مستجدات التغير المناخى، والعمل على طرق مواجهته بمنطقة الشرق الأوسط .

ونوهت استاذ العلاقات الدولية :" مصر تؤتي ثمار نجاحها في قيادتها الفعالة للاتحاد الافريقي بعام 2019".