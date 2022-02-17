/679968/زوجة-متسول-الدقي-تكشف-عن-تفاصيل-جديدة-بعد-طلبها-الطلاق-زوجي-أهان-كرامتي-وسط-الخلق-فيديو

روت زوجة عم نادر متسول الدقي، ضحية الاعتداء الزوجى، تفاصيل اعتداء زوجها عليها، مضيفة أنه كان دائماً يعتدي عليها بالإهانة و الضرب وسط جموع المواطنين.

دوت الخليج

ويرصد موقع دوت الخليج تفاصيل جديدة في الواقعة من خلال التواصل مع زوجة عم تادر والتي صرحت بتافصيل ومفاجأت جديدة أدت إلى طلبها للطلاق على الرغم من وجود اطفال عددهم خمسه في حاجة إلى الرعاية.

وقالت زوجة عم نادر في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج أن سبب طلاقها جاء لاسببا عديدة غير كامنه فيما تسبب لها زوجها من خراب في منزلها وتكسيره لاجهزتها الكهربائية بل كان الموضوع يتمثل في الكرامة والتي عمل دوما على اهانتها بين جموع الخلق المحيطون بهم.

زوجة عم نادر متسول الدقي تكشف عن تفاصيل جديدة في قضيتها

وتابعت:" قعدت معاه 13 سنة واستحملت معاه كل حاجة.. وروحنا حلوان وربنا فتحها علينا والامور تيسرت.. وبدات المشاكل بعد ان تقدم شخص سعودي لزوجي حيث قام بالرفض وقام بالتعدي على اختي وامي وسبب لهم كسور ".

زوجة عم نادر: استحملت كل حاجه بس كرامتي خط احمر

واكملت الزوجة:" ابني لم يتعدى عليه بالضرب مثلما ذكر نادر.. حيث ان نادر هو من قام بالتعدي عليه اولا بالسكينة.. وانا استحملت خراب كل حاجه عندي .. ولكن لم استطع ان اتجاوز تعديه على كرامتي.. وحسبي الله ونعم الوكيل".

واشارت:" قل من قيمتي وسط الناس.. وكان يتلفظ بالفاظ خادشه .. لذلك طلبت الطلاق منه لاني شقيت في الدنيا معاه.. وانا بعد الطلاق هصرف على عيالي والشغل مش عيب لاجل ان يعيش اطفالي في امان واستقرار".