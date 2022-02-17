"اتهموه بالسُكر ولُقب بالبلطجي".. أزمات عمر كمال عرض مستمر

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تصدر مؤدي المهرجانات عمر كمال محركات البحث الفترة الماضية، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي العديد من الأخبار حوله، واتُهم بالعديد من الإتهامات كما، تعرض لإيقاف من نقابة المهن الموسيقية، وتعددت أزمة عمر كمال خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير.

دوت الخليج يرصد لكم أزمات مؤدي المهرجانات عمر كمال خلال الفترة الماضية وذلك خلال السطور القادمة.

خناقة شوارع في حفل أمريكا لعمر كمال

انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لحفلة المطرب الشعبي عمر كمال التي كانت يوم 8 فبراير في واشنطن بأمريكا، وظهر فيها الإشكال وسط محاولة رجال الشرطة من السيطرة على الوضع وتهدئته.

مهاجمة عمر كمال لمتابعية بعد حفله بأمريكا

وخرج عمر كمال عن صمته ليرد على الهجوم الكبير الذي تعرض له بسبب الفيديو المنتشر لهذا الحفل، وقال كمال خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أنا ربنا كرمني وطلعت أمريكا بـ كام حفلة ودي إرادة ربنا، ومع ذلك الناس مش سايباني في حالي، وبقول لأي حد بيتكلم أنا عاوزك تبقى دكر وراجل روح خدلي ميعاد من السفارة الأمريكية وتعالى أمريكا".

وأردف كمال: "أنا بقبض مبلغ وقدره الحمدلله وبطولي بايع 11 حفلة وعايز نجم في مجالي الشعبي ويعمل زيي هما بيشتغلوا حفلتين تلاتة وبيرجع بلده، واللي بيشتمني يجي ويوريني لأن اللي بياخد فيزا لأمريكا في الوقت دا بطل وباشا".

عمر كمال موقوف عن الغناء بقرار النقابة

بعد ذلك انتشرت الأخبار حول إيقاف عمر كمال عن الغناء وقد رجح البعض بأن السبب يعود لمهاجمته الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، في إحدى اللقاءات التليفزيونية التي كان ضيف فيها، لكن ردت نقابة المهن الموسيقية على تلك الأنباء ببيان رسمي صادر من الفنان هاني شاكر تؤكد فيه حقيقة وقف عمر كمال، وتوضح السبب الحقيقي وراء ذلك.

بيان رسمي من النقابة بشأن وقف عمر كمال

ثم جاء بيان من نقابة الموسيقيين على النحو الاتي: قررت نقابة المهن الموسيقية ايقاف تصريح المطرب عمر كمال واستدعاءه للتحقيق نظرًا لما بدر منه على وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك.

عمر كمال يغني على المسرح بعد قرار وقفه

ولكن تجاهل مؤدي المهرجانات عمر كمال هذا القرار الرسمي من النقابة ونشر فيديو له وهو يغني على المسرح في حفلته بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليه باسم الأغنية التي يغنيها:"بحبك"، وجاءت تعليقات الجمهورعلى هذا الفيديو، على النحو الآتي: " هيتحقق معاك يابا"، وآخر كتب:"هو ده الكلام هو ده الأغاني يا عمر".

عمر كمال يهين هاني شاكر قبل قرار وقفه

وبالإضافة للأزمات السابقة قد تداول رواد السوشيال ميديا، فيديو للفنان عمر كمال يسب به الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، ومن المقرر أن يكون هذا الفيديو هو السبب الرئيسي لوقفه، إذ قال كمال خلال هذا البث: “مفيش حد يقدر يمرجحني يا قلبي، مفيش حد بيعرف يمرجحني، أنا بشتغل وفرقتي في كل حتة، جوه وبرا، وفوق وتحت يا قلبي، يمرجح اللي زيك يا كوكو”، جاء ذلك ردا على أحد متابعيه عبر موقع تيك توك قال له: “هاني شاكر هيمرجحك”.

ولكن سرعان ما قام مؤدي المهرجانات عمر كمال بحذف هذا الفيديو من موقع الفيديوهات “تيك توك”، حتى لا تثبت عليه تلك التهمة.

أول تعليق من عمر كمال على قرار وقفه من نقابة الموسيقيين

وعن أول تعليق لمؤدي المهرجانات عمر كمال، جاء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر فضائية TeN، في بداية حديثه كاشفا عن حقيقة الفيديو المنتشر له: “قناة مكملين الإخوانية بثت فيديو بعنوان فضيحة الفنان عمر كمال،والحفل كان كام، وفي مشكلة حصلت بسبب تدافع الجمهور للحفل، والمشكلة اتحلت مع الأمن الأمريكي”.

وأضاف كمال: “فأنا رديت عليهم أنا لا بغني في بارات أو قهاوي، وبحترم قوانين النقابة، مين اللي اتهمني إني كنت سكران، هو حللي فين؟”.

أما عن قرار وقفه عن الغناء، فكان رده: “أنا مش عارف، أنا طول عمري رد فعل وعمرى مكنتش فعل، ومغلطتش في الفنان هاني شاكر، وأنا متفرغ للغناء وهناك 5 آلاف شخص حضروا آخر حفل ليا في أمريكا، أنا بغني وفي حالي”.

إتهامات موجهه لعمر كمال

كما اتهم مصدر من داخل نقابة المهن الموسيقية عمر كمال بالسُكر، مشيرًا إلى أن الحالة التي ظهر عليها لم تكن طبيعية أثناء اللايف وأنه كان تحت تأثير الكحوليات بسبب طريقة كلامه الغريبة.

وحاول المطرب عمر كمال الدفاع عن نفسه والتبرأ من هذه التهم المنسوبة إليه، وأكد أنه لم يخطأ بحق نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، وقال في تصريحات له في مداخلة هاتفية ببرنامج “تفاعلكم” الذي يعرض عبر قناة العربية، إنه لم يكن في حالة سُكر بينما كان مستيقظًا للتو من نومه وقام بعمل هذا اللايف مباشرة.

عمر كمال يستنكر قرار وقفه عن الغناء

وبعد ذلك قد قال عمر كمال، في مداخلة هاتفية ببرنامج «تفاعلكم» المذاع عبر فضائية العربية: “واحد لسه صاحي من النوم هتكلم ازاي.. هيكون لساني تقيل ومش هكون في المود، وبعدين ازاي يتهموا عضو عندهم بالسُكر”، ونحن في إنتظار المستجدات في قضية مؤدي المهرجانات عمر كمال.