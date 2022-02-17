/679975/رئيس-صناعة-البرلمان-تخصيص-تريليون-جنيه-لتنمية-الصعيد-خلال-السنوات-الماضية-يحسب-للرئيس-السيسي

أكد النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاهتمام بالتنمية في الصعيد على مدى السنوات الماضية، غيّر النظرة التي كانت سائدة لعشرات الملايين من المصريين بأن الصعيد مهمل ومهمش كما كانت العادة في عصور سابقة، مشيرا إلى أن مختلف خطط التنمية أصبحت حاليا تضع محافظات الصعيد كأولوية أولى لها.

دوت الخليج

اهتمام الرئيس السيسي بتنمية الصعيد

ونوه محمود في تصريحات له اليوم، بالاستعدادات الجارية لمؤتمر التنمية الاقتصادية المحلية والترويج للاستثمار بصعيد مصر، والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس السيسي خلال الفترة المقبلة، قائلا إنه إضافة حقيقية للكشف عن مكامن الاستثمار في الصعيد وجذب الأموال وإتاحة عشرات الآلاف من فرص العمل.

ولفت رئيس صناعة النواب، إلى أن المؤتمر المزمع عقده يعكس اهتمام القيادة السياسية بمحافظات الصعيد، وهو الاهتمام المتصاعد منذ عام 2014، واتضح في تضاعف الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد العشر خلال السبع سنوات الماضية، وبما يقرب من تريليون جنيه لتطوير البنية التحتية والخدمات العامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين في الصعيد وتوفير عشرات الالاف من فرص العمل.

وتابع معتز محمود، أن التنمية في الصعيد تاخذ أشكالا عدة في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية وتوفير فرص عمل لسكانه، علاوة على وضع الصعيد على قائمة أولويات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث كان نصيب محافظات الصعيد من المرحلة التمهيدية 85% من عدد القرى المستهدفة.

واختتم رئيس لجنة الصناعة بأن تخصيص نحو تريليون جنيه للتنمية في الصعيد على مدى السنوات الماضية، إضافة حقيقية للصعيد في عهد الرئيس السيسي وتحسب لقيادته.