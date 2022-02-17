/679978/جيهان-البيومي-تشارك-بمنتدى-القانون-والمرأة-في-اطار-محاربة-التمييز-ضدها

شاركت النائبة جيهان البيومي بمنتدى القانون والمرأة وذلك في إطار مشروع شبكة القيادات النسائية لتمكين المرأة ومنع التمييز ضدها فى التشريعات والسياسات، وكان من ضمن الحصور عدد من عضوات البرلمان واتحاد عام نساء مصر و خبراء في قضايا المرأة.

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ويعد الهدف من المنتدى اقامة حوار بين نائبات البرلمان، خبراء الاتحاد العام لنساء مصر حول تأثير القانون على حياة المرأة، ودور النائبات في حماية المرأة من التمييز القانوني ضدها، وأخذ قضاياها الهامة في عين الاعتبار.

جيهان البيومي تشارك بمنتدى القانون والمرأة في اطار محاربة التمييز ضدها

يعتبر المنتدى جزءا من مشروع شبكة القيادات النسائية لتمكين المرأة ومنع التمييز ضدها فى التشريعات والسياسات، والذي ينفذه الاتحاد العام لنساء مصر في محافظات سوهاج وأسيوط والإسكندرية والشرقية والجيزة والقاهرة .

ويتعاون معه في التنفيذ ٣٠ جمعية من عضوات الاتحاد التي تعمل في هذه المحافظات ، والمؤسسات الأكاديمية والوزارات .