/679979/موسيماني-الأهلي-يلعب-في-أي-ظروف-وتحت-أي-ضغوطات

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، على جاهزية فريقه لمواجهة الهلال السوداني في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي النادي الأهلي مع الهلال السوداني غداً الجمعة في الثالثة مساء، في لقاء يحتضنه ملعب الهلال بمدينة الخرطوم.

تصريحات بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي

وقال بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، بين الأهلي والهلال السوداني: "هدف النادي الأهلي في البطولة التتويج بها لحصدها للمرة الثالثة على التوالي".

وأضاف: "دائماً تكون ضربة البداية في دوري الأبطال صعبة، وجميع الفريق تكون فرصها متساوية والدوافع كبيرة، عكس المواجهات التي تقام في نهاية دور المجموعات، عندما تنحصر المنافسة على الوصول إلى ربع النهائي".

وأشار: "الأهلي دائماً يلعب كل المباريات على الفوز، وأول مواجهة له خارج الديار، وهذا سيكون صعباً على الفريقين في اللقاء، وهذا ليس معناه أن مواجهة الهلال ستكون سهلة".

واختتم: " الأهلي يلعب في جميع الأجواء سواء في درجة حرارة عالية أو منخفضة، وأن أي نادٍ كبير لا يتأثر بالأجواء، مؤكدًا أن الفريق يعيش في حالة من التركيز".

ترتيب الأهلي في المجموعة بدوري الأبطال

يبحث النادي الأهلي في مباراة الغد امام الهلال السوداني، عن الفوز الأول له في البطولة، بعد تأجيل مباراته الأولى أمام المريخ السوداني، بسبب مشاركة المارد في بطولة كأس العالم للأندية 2022 بالإمارات.

يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في المجموعة الأولى، ويتصدر الجنوب إفريقي ماميلو صن داونز المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بعد تحقيق الفوز في المباراة الإفتتاحية أمام الهلال بنتيجة هدف دون رد.

يدخل الأهلي لقاء اليوم وهو حامل الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية 2022، بعد الفوز على الهلال السعودي بنتيجة أربعة أهداف دون رد، ليحصد البرونزية الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.

قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني

حراسة المرمى: علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبد المنعم ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني.

خط الهجوم: محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبد القادر ـ حسام حسن.