/679983/زكي-عباس-مشاركة-الرئيس-السيسى-فى-قمة-بروكسل-تؤكد-أهمية-مصر-بالنسبة-للعالم

أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة المشتركة بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي تحت عنوان "إفريقيا وأوروبا.. قارتان برؤية مشتركة حتى 2030"، على مدار يومين فى العاصمة البلجيكية بروكسل، مؤكدا أنها تعكس أهمية مصر ودورها المجوري بالنسبة لقارة أفريقيا والعالم، والتي تأتي فى أوقات غير مستقرة حول العالم.

دوت الخليج

إفريقيا وأوربا برؤية مشتركة

وأوضح النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعاصمة البلجيكية بروكسل تأتى فى إطار الاهتمام بتطوير وتعميق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، باعتبارها إحدى أهم محاور السياسة المصرية، فضلا عن اشتراك الجانبين في الجوار الإقليمي المتوسطي، لافتا إلى الوضعية الجغرافية التاريخية وتأثيرها في مد جسور التواصل الحضاري والثقافي والتجاري والسياسي بين مصر والقارة الأوروبية.

وأشار عباس ، إلى أن مشاركة الرئيس السيسي فى القمة المشتركة ببين اوروبا وأفريقيا، تأتي انطلاقا من حرص دول العالم على التواصل مصر، حيث ان مصر تعتبر شريكاً استراتيجياً مهماً للاتحاد الأوروبي،خاصة وان الزيارة تدفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات بالنظر إلى ما تمثله مصر من مركز ثقل للمنطقة.

هذا وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي،أمس إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والتي ستعقد على مدار يومي 17 و18 فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي.

عقد الرئيس السيسي مذ وصولوله للعاصمة البلجيكية بروكسل، ععدا من لجلسة المشتركة مع عدد مكن رؤساء وقادة العالم، خيق التقي السيسي بالملك فيليب، ملك بلجيكا، بمقر القصر الملكي ببروكسل، كما التقي مع السيد شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، وذلك بمقر المجلس، إضافة إلى لقائه مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في بلجيكا، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسئولين البلجيكيين وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة.