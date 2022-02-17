/679985/الإعدام-شنقا-لقاتل -صديق-عمره-مهندس-الدقهلية

قضت محكمة جنايات بالمنصورة،بالاعدام شنقا للمتهم بقتل المهندس أحمد عاطف الشربيني حامد الزيني، والمعروف إعلاميا بقضية مهندس الدقهلية،وذلك عقب ورود رأى فضيلة مفتي الجمهورية بشان اعدامه.

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