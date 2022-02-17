/679986/كفرالشيخ-رفع-1970-طن-مخلفات-من-الشوارع-والميادين

واصلت محافظة كفرالشيخ، اليوم الخميس، تكثيف حملات النظافة، ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة، بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

دوت الخليج

اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، 1970 طن بـ 14 مركزاً ومدينة، منهم بـ " كفر الشيخ 374 طن، وببرج البرلس50 طن، وبسيدي سالم 150طن، وبسيدي غازي 45 طن، و ببلطيم 114 طن، وبالرياض 112 طن، و بالحامول 165 طن، وبمصيف بلطيم 37 طن، وبقلين 118 طن، وببيلا 170طن، و بدسوق 250 طن، وبفوه 200 طن، وبمطوبس 160 طن، وبمسير 25 طن "، بإجمالي 1970طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

تفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة

وأضاف نورالدين، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمر.

الارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية

وتابع نورالدين أن ذلك يأتي ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.