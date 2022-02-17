جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك لتعزيز سبل الحوار ومناقشة قضايا التنمية والاطلاع على الآراء والمقترحات والحلول التى وضعها الشباب؛ لمواجهة أبرز القضايا المجتمعية وذلك بحضور أحمد راشد محافظ الجيزة وممثلى وزارة التربية والتعليم. وتتضمن الجلسات الحوارية، عددا من القضايا الهامة والتى تشمل (تطوير التعليم وعلاقته بالتحول الرقمى – التعليم الفنى الصناعى قاطرة التنمية – حياة كريمة – ذوى الهمم وما يمكن تحقيقه فى ذلك الملف المهم – رعاية أسر الشهداء) والعديد من القضايا الحوارية الأخرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السبت المقبل.. انطلاق منتدى شباب الجيزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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