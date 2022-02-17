عاجل.. رئيس المجلس الأوروبى: لا يمكننا تحقيق الأمن بدون استقرار إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف ميشيل فى كلمته بالدورة الـ 6 لقمة الاتحادين الإفريقى والأوروبى، أن أوروبا حشدت قدراتها من أجل مساعدة إفريقيا على تصنيع لقاحات كورونا.

وأكد رئيس المجلس الأوروبى، "نسعى للوصول إلى آلية للتنقل بين إفريقيا وأوروبا مع مواجهة الهجرة غير الشرعية".