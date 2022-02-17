نشرة أخبار الفن: حقيقة دخول تامر حسني في غيبوبة.. أحمد حداد بطل أوقات فراغ يكشف لـ دوت الخليج كواليس إصابته بشرخ في الجمجمة.. ريهام سعيد توجه رسالة نارية لـ عمر كمال

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شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس الموافق 17 من شهر فبراير الجاري، العديد من الأحداث الهامة التي أثارت الجدل بشكل كبيرواللافتة للإنتباه، التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور القادمة.

حقيقة دخول تامر حسني في غيبوبة

تداول رواد التواصل الإجتماعي بعض الأخبار غير المؤكدة حول تعرض الفنان تامر حسني لحادثة كبيرة، ودخل في غيبوبة بعدها، ولكن لم يؤكد هذا الخبر، وهو شائعة جديدة من الشائعات التي تتدوال حول النجوم الكبيرة والبارزة في عالم الفن.

وصرح مصدر لـ دوت الخليج بأن هذا المنشور ما هو إلا إشاعة جديدة حول الفنان تامر حسني، وهو بخير لم يحدث له أي مكروه.

أحمد حداد يروي لـ دوت الخليج تفاصيل حادثته الخطيرة

بعد تداول خبر تعرض بطل فيلم أوقات فراغ لأحمد حداد لحادثة أليمة، صرح الفنان أحمد حداد لـ دوت الخليج عن تفاصيل الحادث الذي تعرض له وعن آخر تطورات حالتة الصحية بعد الحادث، حيث قال: “ كنت راجع البيت بالليل يوم ٣٠ يناير على الساعه ١ونص في حتة فيها تكسير وقافلين الشوارع وضلمة، وكان في كلاب وكنت شايف بيتي على مسافة قريبة طلعلي كلب شرس جدًا وغالبًا مسعور وأنا مش شخص بيخاف من الحيوانات، والكلاب بيفهموا لكن مكنش عنده تفاهم وأول ما شافني جري ناحيتي، لدرجة إني نسيت إن قدامي عربيات و اتخبطت”.

وأردف الفنان أحمد حداد قائلًا: اللي خبطتني مش غلطانة عشان كنت لابس أسود في أسود وكمامة، وحصلي شرح في الجمجمة وإصابة في ركبتي الشمال في حته مش بحمل عليها والدكاتره قالولي إن الشروح دي بيحصلها إلتئام”.

وأستكمل أحمد حداد كلامه قائلًا: “فكيت الغرز وركبتي لسه، والمفرضو أعملها علاج طبيعيب بس مش وقته أعمل، والناحية اللي فيها الكدمات كانت من أسبوع وارمة جدًا وبدأت أخد حقن وأدوية تخلي الورم يهدا شوية، ومبقدرش أجري”.

ريهام سعيد توجه رسالة داعمة لعمر كمال

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة لمؤدي المهرجانات عمر كمال من خلال خاصية “ستوري” عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، ووجهت رسالة تدعم بيها المطرب عمر كمال، قائلة: مفيش حد جازمته فوق راسك الرزق من عند ربنا مش من عند حد.

وفي سياق متصل، اتهم مصدر من داخل نقابة المهن الموسيقية مؤدي المهرجانات عمر كمال بالسُكر، مشيرًا إلى أن الحالة التي ظهر عليها لم تكن طبيعية أثناء اللايف وأنه كان تحت تأثير الكحوليات بسبب طريقة كلامه.