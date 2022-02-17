/679984/بفارق-هدف-يد-الزمالك-يهزم-سموحة-بدوري-المحترفين

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 29 مقابل 28 وذلك في إطار اللقاء الذي جمعهما اليوم بالجولة الثانية من الدور الثاني للمرحلة الثانية بدوري المحترفين والذي أقيم على صالة محمد حسن حلمي بنادى بمقر القلعة البيضاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

احتفظ فريق يد الزمالك بصدارة جدول دوري المحترفين برصيد 25 نقطة، بعد فوزه على سموحة.

وحسم كومندراز الزمالك الشوط الأول على حساب سموحة، بنتية 17 مقابل 13 هدف، تحت قيادة قائد الفريق أحمد الأحمر.

أحمد الأحمر يقود الزمالك بالفوز على سموحة

وتألق من الزمالك في مباراة اليوم كل من: قائد الفريق أحمد الأحمر وأحمد حسام وسيف الدرع وعمر الوكيل بكار.

يلتقي الزمالك مع نادى طلائع الجيش غداً الجمعة بمباراة الجولة الثالثة في تمام الساعة الرابعة عصرا على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة.

ويقود الفريق: الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحسام غريب رئيسا للجهاز وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وأحمد جمال أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

نتيجة مباراة سموحة والزمالك

وعلى جانب كرة القدم انتهت أحداث مباراة الزمالك وسموحة، بنتيجة هدفين دون رد، لصالح الفريق السكندري، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل الزمالك أول أهداف المباارة في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر المباراة، عن طريق يوسف أوباما، ولكن حكم اللقاء أحمد الغندور يلغي الهدف بعد مرور خمسة دقائق بداعي التسلل.

عاد سموحة في المباراة بعد إهدار الزمالك العديد من الفرص في انطلاقة الشوط الثاني، والتي تصدى لسيل هجمات القلعة البيضاء دفاعات الفريق السكندري وحارس المرمى، الهاني سليمان.

موقف الفريقين في الدوري

سجل كالابا مهاجم نادي سموحة هدف المباراة الأول في شباك الزمالك في الدقيقة الرابعة والستون، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك على يسار محمد عواد.

أكد سموحة بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 78 من عمر اللقاء، عن طريق عبد الكريم الوادي، من خلال ركلة جزاء، سددها عبد الكريم أقصى الزاوية اليسري.