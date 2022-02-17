/679987/تصدير-70-ألف-طن-من-الغاز-المسال-عبر-ميناء-دمياط

شهدت هيئة ميناء دمياط، تداول 29 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) والتي ترفع علم اليونان، ويبلغ طولها 295 مترا وعرض 46 مترا، والمقرر لها تحميل شحنة تبلغ حوالي 70 ألف طن من الغاز المسال.

دوت الخليج

وأعلن المركز الإعلامي للهيئة، في بيان له، اليوم الخميس، أن حركة الصادر من البضائع شملت 800 طن فوسفات و2734 طن ملح، و4080 طن مولاس و2000 طن رمل، و7800 طن يوريا و1020 طن نترات.

حركة الوارد

أضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد تضمنت 10288 طن قمح و1045 طن مواسير و5585 طن حديد و3135 طن خردة و2301 طن خشب زان و4320 طن زيت طعام و3447 طن فول و1747 طن أبلاكاش و13731 طن ذرة.

اجمالى حركة الصادر من الحاويات

ينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 390 حاوية مكافئة تشمل خضراوات من بطاطس وبطاطا وملوخية وحاصلات زراعية، وفواكه يجرى تصديرها إلى عدد من دول العالم.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 150264 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 114644 طنا.