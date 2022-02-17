/679988/أول-رد-فعل-من-شقيق-ضحية-الدقهلية-بعد-الحكم-على-قاتل-أخوه-بالإعدام
قضت محكمة جنايات بالمنصورة،بالاعدام شنقا للمتهم بقتل المهندس أحمد عاطف الشربيني حامد الزيني، والمعروف إعلاميا بقضية مهندس الدقهلية،وذلك عقب ورود رأى فضيلة مفتي الجمهورية بشان اعدامه.
دوت الخليج
وكان قبلها قد كشفت التحقيقات أن مقتل مهندس الدقهلية، كان على يد صديقه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد لوجود تعامل مادي بينهما، ورغبة المتهم بالتخلص من ديونه للمجني عليه.
أول رد فعل من شقيق ضحية الدقهلية بعد الحكم على قاتل أخاه بالإعدام
وفور الاعلان بحكم الاعدام عبر شقيق ضحية الاسماعيلية الدكتور محمد عاطف عن سعادته، مؤكدا ان الحكم جاء رادع لكل من تسول له نفسه الخبيثة ازهاق روح انسان بدون وجه حق.
جاء ذلك خلال صفحته الرسمية فيس بوك قائلا:” الحمد لله والشكر لله ... حكم النهارده هو حكم رادع لكل من تسول له نفسه الخبيثه ازهاق روح انسان بدون وجه حق ... وكأنه سيفلت بفعلته من القانون .. ملعون مثل هؤلاء خبثاء النفوس ومعلون كل من يقف ويدعم الباطل ... والحمد لله علي انتصار قيم ومبادئ المجتمع”.
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