/679989/نواب-البرلمان-مشاركة-الرئيس-السيسي-فى-قمة-إفريقيا-وأوروبا-رؤية-مشتركة-حتي-2030-تؤكد-دور-مصر-المحوري-في-افريقيا-والعالم-كشريك-استراتيجي

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بزيارة الرئيس السيسي للعاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة فى أعمال قمة “ افريقيا واوروبا رؤية مشتركة حتي 2030”، مؤكدين أن المشاركة تعكس أهمية مصر كشريك محوري واستراتيجي لأفريقيا والإتحاد الاوربي، فضلا عن دورها الرائد والمحوري فى المنطقة.

ويرصد موقع دوت الخليج تعليقات عدد من واب البرلمان حول زيارة الرئيس السيسي للعاصمة البجيكية بروكسل والمشاركة فى قمة اوروبا وافريقيا رؤية مشتركة حتي 2030

رئيس سياحة النواب زيارة السيسى لـ " بروكسـل " وعقد لقاءات مع التنفيذيين للشركات البلجيكية وممثلي مجتمع الأعمال هامة للغاية ولها إيجابيات كثيرة

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى للعاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة فى الدورة السادسة للقمة الافريقية الأوروبية والتى تعقد بمقر الاتحاد الأوروبى تحت عنوان إفريقيا وأوروبا «قارتان برؤية مشتركة حتى 2030» هامة للغاية ولها إيجابيات كثيرة في ضوء اللقاءات الهامة للرئيس عبد الفتاح السيسى مع الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البلجيكية وممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في بلجيكا، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسئولين البلجيكيين وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة .

مؤكدة " نورا على " أن هذه اللقاءات مهمة حيث تحول مصر إلى أرض الفرص الواعدة وفتح آفاقاً جديدة للمصالح المصرية وتعزيز التعاون وزيادة التبادل التجارى ودفع عجلة الاستثمار والتنمية الاقتصادية والتجارية وتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة . وقالت النائبة نورا على أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعاصمة البلجيكية بروكسل تأتى استكمالاً لسلسلة الزيارات الناجحة التى خلقت مساحات غير مسبوقة لمصر فى علاقاتها مع العالم ، وتكشف مدى اهتمام العالم بالدور المصرى ، وكذلك دور مصر المحورى الهام وسياساتها ومصداقيتها ودعوتها لاحلال السلام وترسيخ الحلول السياسية لكافة الصراعات والخلافات الدولية في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

النائب محمد الجبلاوي: مشاركة الرئيس السيسي في«قمة بروكسل» يعكس دور مصر المحوري في افريقيا والعالم

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس السيسي للعاصمة البلجيكية بروكسل، والمشاركة في القمة المشتركة بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي تحت عنوان "إفريقيا وأوروبا.. قارتان برؤية مشتركة حتى 2030"، على مدار اليوم 17 وغدا 18 فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، تأتي في توقيت هام للغاية، في ظل تحديات صعبة يمر بها العالم أجمع.

وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أن مشاركة الرئيس السيسي يعكس أهمية دور مصر المحوري في القارة السمراء والمنطقة والعالم أجمع، كما إنها تعكس التقدير الإفريقي والأوروبي لما تقوم به مصر من مجهودات لتدعيم العمل الإفريقي المشترك.

وأوضح النائب حمادة الجبلاوي، أن القارة الإفريقية تشهد تحديات صعبة خلال الفترة الراهنة ومنها ما يتعلق بجائحة كورونا، خاصة أن دول القارة تعد الأكثر تضررًا من هذه الجائحة، وكذلك ظاهرة التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم أجمع، خاصة مع اقتراب مصر من استضافة قمة التغيرات المناخية نهاية العام الجاري بمدينة شرم الشيخ، مؤكدًا أن القمة كذلك ستشهد مناقشة مطالب القارة السمراء بدمجها فى الاقتصاديات العالمية، ودعم الاستثمار ونقل التكنولوجيا، وكذلك ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، والحماية البيئية و الصحية.

وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن اللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس السيسي في العاصمة البلجيكية بروكسل على هامش القمة بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي، تدل على مكانة مصر الدولية وأهميتها، كما إنها ستدعم فرص الاستثمار داخل الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، وكذلك تعزيز آليات التعاون المشترك، مما يعكس مردود إيجابى قوى على الاقتصاد المصري.

زكي عباس: مشاركة الرئيس السيسي فى قمة بروكسل تؤكد أهمية مصر بالنسبة للعالم

أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة المشتركة بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي تحت عنوان "إفريقيا وأوروبا.. قارتان برؤية مشتركة حتى 2030"، على مدار يومين فى العاصمة البلجيكية بروكسل، مؤكدا أنها تعكس أهمية مصر ودورها المجوري بالنسبة لقارة أفريقيا والعالم، والتي تأتي فى أوقات غير مستقرة حول العالم.

وأوضح النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعاصمة البلجيكية بروكسل تأتى فى إطار الاهتمام بتطوير وتعميق الشراكة التقليدية بين مصر والاتحاد الأوروبي، باعتبارها إحدى أهم محاور السياسة المصرية،فضلا عن اشتراك الجانبين في الجوار الإقليمي المتوسطي، لافتا إلى الوضعية الجغرافية تاريخياً من تأثير مهم في مد جسور التواصل الحضاري والثقافي والتجاري والسياسي بين مصر والقارة الأوروبية.

وأشار عباس ، إلى أن مشاركة الرئيس السيسي فى القمة المشتركة ببين اوروبا وأفريقيا، تأتي انطلاقا من حرص دول العالم على التواصل مصر، حيث ان مصر تعتبر شريكاً استراتيجياً مهماً للاتحاد الأوروبي،خاصة وان الزيارة تدفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات بالنظر إلى ما تمثله مصر من مركز ثقل للمنطقة.