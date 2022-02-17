/679990/تشكيل-مباراة-المصري-وسيراميكا-كليوباترا-بالدوري-الممتاز

يلتقي المصري البورسعيدي مع سيراميكا كليوباترا، بعد لحظات في الخامسة والنصف مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن الجهاز الفني لكل فريق عن تشكيل فريقهم، لمواجهة اليوم، والتي شهدت تكتل في وسط الملعب من جانب الفريقين.

تشكيل المصري البورسعيدي أمام سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: أسامة الجزار – إسلام المزين – أحمد شوشة – مصطفى أيمن.

خط الوسط: حجاج عويس – إيزي إيميكا - أحمد حمودي – عمر عبد الفتاح "عموري" – محمد عنتر.

خط الهجوم: أوستين أموتو.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام المصري:

حراسة المرمى: محمود كوكو.

خط الدفاع: علاء عطا - خالد صبحي - سيف تقا - أحمد محسن,

خط الوسط: كوامي بونسو - بلال سعيداني - محمد إبراهيم - وينفول كوابينا – شادي حسين.

خط الهجوم: باسم مرسي.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل المصري البورسعيد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 13 نقطة، من أصل 8 مباريات، نجح فيها أن يسجل 11 هدف، في حين تلقت شباكة 7 أهداف.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 10 نقاط، من أصل 8 مباريات، نجح فيها أن يسجل 10 هدف، في حين تلقت شباكة 10 أهداف.

انتهت أحداث مباراة القطن الكاميروني، والمصري البورسعيدي ، بالتعادل السلبي، في لقاء جمع بين الفريقين في أولى جولات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية .

شهد مباراة المصري على العديد من الفرص الضائعة بين الفريقين، في لقاء مثير يحسمع التعادل السلبي، بعد تألق مدافعي الفريقين، وحراس المرمى.

بهذا التعادل يحصد المصري البورسعيدي نقطة ثمينة، أمام عملاق الكرة الكاميرونية، وعلى أرضة، ليحل وصيف متصدر ترتيب المجموعة الثالثة من بطولة الكونفدرالية.

شهد ملعب روميدي أدجبا على لقاء المصري البورسعيدي، والقطن الكاميروني، وهو نفس الملعب الذي احتضن مباراة منتخب مصر ونيجيريا في أولى منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.