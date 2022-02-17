رامي ربيعة: مونديال الأندية انتهى والأهلي في حالة تركيز على القادم

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أكد رامي ربيعة، قائد فريق النادي الأهلي، إن مشوار دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا يحتاج إلى التركيز، مؤكدا أن الفريق يحترم الهلال السوداني الذي يعد من الفرق الكبيرة التي تمتلك الطموح المشروع في البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يلتقي الأهلي مع الهلال في الثالثة عصر غدٍ الجمعة على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تصريحات رامي ربيعة بالمؤتمر الصحفي

وقال رامي ربيعة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن مباراة الأهلي والهلال: "بطولة كأس العالم للأندية انتهت، والفريق يعيش في حالة من التركيز، استعدادا لمواجهة الهلال التي تعد ضربة البداية للفريق في دور المجموعات، ويسعى خلالها الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية".

يبحث النادي الأهلي في مباراة الغد امام الهلال السوداني، عن الفوز الأول له في البطولة، بعد تأجيل مباراته الأولى أمام المريخ السوداني، بسبب مشاركة المارد في بطولة كأس العالم للأندية 2022 بالإمارات.

موقف الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في المجموعة الأولى، ويتصدر الجنوب إفريقي ماميلو صن داونز المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بعد تحقيق الفوز في المباراة الإفتتاحية أمام الهلال بنتيجة هدف دون رد.

يدخل الأهلي لقاء اليوم وهو حامل الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية 2022، بعد الفوز على الهلال السعودي بنتيجة أربعة أهداف دون رد، ليحصد البرونزية الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.

قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني

حراسة المرمى: علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبد المنعم ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني.

خط الهجوم: محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبد القادر ـ حسام حسن.