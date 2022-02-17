/679995/شتوتجارد-الألماني-يعلن-شفاء-عمر-مرموش-من-فيروس-كورونا

أعلن نادي شتوتجارد الألماني، عودة الدولي المصري عمر مرموش مهاجم الفريق والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بعد تعرضة للإصابة فيروس كورونا عقب مشاركته في بطولة كأس أمم إفريقيا لأول مرة بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كما كشف النادي في بيانه شفاء مرموش من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تعرض اللعب للإصابة في الفترة السابقة عقب العودة من مشاركته في أمام إفريقيا مع منتخب بلاده.

وانتظم عمرو مرموش في تدريبات فريقه شتوتجارد الألماني عصر اليوم، ليعود لصفوف الفريق والمشاركة في البونديسليجا.

شتوتجارد وبايرن ميونخ

انتهت أحداث مباراة شتوتجارت وبايرن ميونخ الألماني، بنتيجة خمسة أهداف دون رد، للصالح الفريق البافاري، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الألماني الممتاز.

يشارك الدولي المصري عمر مرموش، في صفوف شتوتجارت الألماني، بشكل قوي ورسمي، والذي ظهر اليوم في أكثر من مشهد، والأبرز جاء أمام سولى مدافع بايرن ميونخ، والذي مر مروش منه بكل مهارة.

افتتح سيرجي جنابري، سجل التهديف في المباراة، في الدقيقة الـ 40 من عمر اللقاء، وجاء بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 53 عن طريق جنابري.

وجاء البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي، بالهدف الثالث في اللقاء في الدقيقة الـ 69 من عمر اللقاء، وأكد بالرابع في الدقيقة الـ 72 من عمر المباراة، واختتم جنابري بالهدف الثالث له في المباراة، في الدقيقة الـ 74، والخامس في اللقاء.

عمر مرموش مع منتخب مصر

يذكر أن منتخب مصر خسر نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، أمام نظيرة السنغال، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، عن طريق ركلات الترجيح، بعد نهائة اللقاء والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي.

قدم الفراعنة بطولة تليق بتاريخ مصر في البطولة، على الرغم من الضغوطات والإصابات التي لاحقتهم، إلا أن الوصول للنهائي ليس بالسهل ولاكن مشرف.

لعب منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، أربع مباريات توجهة للوقت الإضافي وهو أول مرة يصل فيها منتخب في تاريخ البطولة.