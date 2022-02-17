الأزمات تلاحق تامر حسني.. اتُهم بخيانة زوجته وزادت خلافاته مع أصدقائه النجوم

/679996/الأزمات-تلاحق-تامر-حسني-اتهم-بخيانة-زوجته-وزادت-خلافاته-مع-أصدقائه-النجوم

تامر حسني، عُرف على مدار مسيرته الفنية بألقاب «نجم الجيل»، «نجم الانسانية»، «عندليب القرن»، وغيرها من التي يتداولها الجمهور عن مثلهم الأعلى، حقق جماهيرية واسعة في فترة قليلة، واستطاع بأعماله الفريدة وقفزاته الفنية السريعة من غناء لتمثيل لإنتاج، أن يحظى بمكانة مرتفعة داخل الوسط الفني، ولكن هل تخلوا حياة أي ناجح من أزمات تضربه وتعرقل مسيرته ولو لفترة زمنية قصيرة؟.

هذا ما سيرصده دوت الخليجخلال السطور التالية من أزمات عرقلة مسيرة تامر حسني لكنه استطاع أن يتخطاها بدهاء

مر تامر حسني بالعديد من الأزمات منها شائعات لاحقته، ومنها تعرضه للهجوم من قبل أصدقائه في الوسط الفني، وصولا إلى قرار زوجته في الانفصال عنه، ووضعه في مرمى الإنتقادات لخيانتها بعد قصة حب طويلة.

تامر حسني يتهرب من الخدمة العسكرية

في عام 2006، اتهم تامر حسني بقضية تزوير شهادات خدمة العسكرية، وقضت المحكمة بسجنه لمدة سنة، ولكن تم تخفيف عقوبته إلى 6 شهور بعد قبول التماسه.

تامر حسني وأزمته مع شيرين عبد الوهاب

وترتب على أزمة هروبه من العسكرية عدد من الأزمات المتتالية، كان من بينهم أزمته مع الفنانة شيرين عبد الوهاب في 2009، بعد أن اتهامها بعدم مساندته أثناء عقوبته بالخدمة العسكرية، لكنها صرحت بأن ما قاله تامر حسني لا أساس له من الصحة.

وبدأ خلافهم يتفاقم عندما صرحت في إحدى اللقاءات التليفزيونية، بأن أغنياته غير مناسبة ولا يمكن أن يكون قدوة للشباب، فهو يتمتع بغرور وتكبر عريم خاصة بعدما اكتشفت أنه يُطلق على نفسه ألقاب لا يجب أن يطلقها مثل «نجم الجيل وعندليب القرن».

تامر حسني وزينة

وفي السنة التالية مباشرة، خرجت الفنانة زينة عن صمتها، وصرحت بأنها مرت بمحنة شديدة بعدما اتهمت شقيقتها في قضية مخدرات، وعندما طلبت من تامر حسني الوقوف بجانبها، تخلى عنها، رغم مساندتها له في قضيته من التهرب العسكري، لكنها قالت فيما بعد أنه يجب أن تلتمس له العذر ربما كان مشغول في أحد أعماله الفنية، وانتهت تلك الأزمة بالمشاركة معا في عمل سينمائي.

تامر حسني في أزمة مع أحمد السقا بسبب فيلم الفلوس

الفنان أحمد السقا عندما قال الأخير في أحد لقاءتهم التليفزيونه مع الإعلامية وفاء الكيلاني بأن مخرج فيلم “الفلوس” تحدث معه للمشاركة في العمل، لكنه تفاجأ بنزول صورة للفيلم توضح أنه من بطولة تامر حسني وأحمد السقا، مشرا إلى أن هذا الأمر ن ذلك أثر على عمله.

ورد عليه الفنان تامر حسني من خلال بوست نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، قال فيه: “ حبيبي وأخويا وصديق العمر ونجم الدنيا كلها أحمد السقا، كنت أتمنى إنك تكلمني بيني وبينك، ولو كنت زعلان من أي حاجة أو فاهم أي حاجة غلط، لأن الحاجات دي لا يمكن تفوتك، وأنا كنت أتمنى ماكتبش الكلام ده هنا، بس عشان بعد كلامك في التليفزيون، الجمهور الكريم بقى ليه حق إنه يفهم الصح".

وكشف حسني أنه تلقى اتصالا في حينه من السقا ليخبره أن أحد المواقع نشر صورة افتراضية للفيلم تحمل صورة السقا باعتباره أحد الأبطال، ووقتها كشف له تامر أن هذا الأمر اجتهادات صحفية والصورة من تصميم المحبين، ولا يمكن أن تقوم بها الشركة المنتجة.

ليراجع السقا عن قراره ويعلن اعتذاره أمام الجميع، قائلا: "احنا اللى بينا كتير.. متزعلش يا عم وحقك عليا.. ميعادنا الحفلة اللي جايه.

انفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل

وفي نوفمبر من عام 2021 نشبت أزمة قوية بين الفنان تامر حسني وزوجته الفنانة بسمة بوسيل لأول مرة بعد غضب زوجته من صورو له مع إحدى المعجبات، فكتبت عبر فيسبوك: “"كل الناس اللي بتبعت لي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعمل لي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتوا لي أي حاجة عشان مش فارق لي أي صور وأحب أعرفكم إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، يا ريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتوا لي أي حاجة.. بالتوفيق".

ورد تامر حسنى على زوجته بسمة بوسيل من خلال منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك قائلا :" بسمة حبيبتي للأسف انتي مافكرتيش كويس وسلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا، علشان كام تعليق كلامهم فارغ، نسيتي إنك عرفتيني وأنا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني وحبتيني بيها، إزاي وصلوكي للزعل والبعد فترة،المهم أنا مش هزعل منك ولا يرضيني زعلك، انتى حبيبتي وأم ولادي وأنا ضهرك وسندك مهما حصل".

وتابع تامر:"ليه لما أي حد بيزعل من أي حد بيطلع يكتب عليه في السوشيال ميديا، طب حتى يكلمه الأول، إيه علاقة الناس بمشكلة شخصية بين اتنين ممكن تتحل بالتليفون، أو في زيارة رحيمة ما بينهم، وياريتها مشكلة أصلا"، لتتراجع بسمة بوسيل هبي الأخرى وتقدم اعتذار رسمي لزوجها أمام الجمهور.

جليلة وشائعة ارتباطها لتامر حسني

بعد إعلان بسمة بوسيل انفصالها عن تامر حسني، أثارت المغربية جليلة، حالة من الجدل الشديد حولها، اذ نشرت فيديو وهي ترقص على أنغام أغنية "بشرة خير" للنجم الأماراتي حسين الجسمي، وبدت فيه بغاية السعادة وتزغرد بطريقة هستيرية.

وعلقت جليلة على الفيديو بعدة رسائل قصيرة كتبت فيها: احتفالات جليلة.. جليلة فرحانة جدا جدا مساء الجمال.. مساء الأخبار الحلوة، كنت قاعدة في البيت وسمعت خبر حلو، حسيت إني فرحانة، وعايزة أحط مكياج وألبس واحتفل".

وأكد رواد السوشيال ميديا حينها أن سبب فرحتها هو خبر انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل، ويعود السبب في ذلك إلى ما فعلته خلال لقائها مع الإعلامية مي العيدان في برنامجها التليفزيوني، إذ تداول مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لها وهي تتحدث عن علاقتها بتامر حسني و خطف بوسيل له منها.

تامر حسني في خلاف مع حلا شيحة بسبب فيلم مش أنا

ونشب في الشهور الماضية خلال قوي بس حلا شيحة والمر حسني، شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي حيث انتقدت حلا النجم تامر حسنى بعد طرح كليب «بحبك» من فيلم «مش أنا» وتبرأها لافتة إلى أنه لم يحترم رغبتها في حذف مشاهدها، بينما رد تامر حسني عليها بأنه كان يرغب في أن تتحدث معه بدلا من الحديث على “سوشيال ميديا” وأنه حاول أكثر من مرة الوصول لها لمراجعة مشاهدها في الفيلم، إلا أنا كانت تغلق هاتفها، وترفض الحديث معه ومع صناع الفيلم.

جليلة تعود من جديد لوضع تامر حسني في مرمى النيران

عادت جليلة منذ أيام قليلة لإثارة الجدل مرة أخرى حول علاقتها بتامر حسني، إذ أكدت على أنها لازالت واقعة في غرام تامر حسني، حيث قالت خلال مداخلة هاتفية مع الإنفلونسر الأردني حمودي حسين: "أرجوكم أرحموني.. في تفاصيل أنا ما أقدر اتكلم عنها ولا أقدر أصرح عنها احترامًا للطرف الثاني لأني أنا لحد هالثانية بحبه وأموت عليه وهو نفس الشئ".

وتابعت: هو عرفني بانفصاله عن أم أولاده من سنة ونصف وعلى هذا الأساس وافقت على الرجوع إليه، أنا مش بخرب بيوت الناس، أنا مش جاية من الشارع ولا واطية، أنا إنسانة محترمة وعندي سمعتي، أرجوكم ارحموني من هذا الكلام".

شائعة دخول تامر حسني في غيبوبة

وانتشر في الساعات القليلة الماضية، شائعة جديدة حول الفنان تامر حسني، تفيد بدخوله في غيبوبة ونقل للمستشفى بعد أن تعدى عليه عدد من الأشخاص، ولكن أكدت مصادر لتحيا مصر أن تلك الأنباء ليس لها أساس من الصحة وأن تامر حسني صحته بخير.