/679997/نادر-نسيم-لقاء-الرئيس-السيسي-بممثلي-مجتمع-الأعمال-في-بروكسل-سيكون-له-مردود-إيجابي-على-الاستثمارات-فى-مصر

قال النائب نادر نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة المشتركة بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي تحت عنوان "إفريقيا وأوروبا.. قارتان برؤية مشتركة حتى 2030"، على مدار يومين فى العاصمة البلجيكية بروكسل، مؤكدا انها سيكون لها انعكاسات ايجابية على العلاقات الثنائية بين مصر ودول الإتحاد الاوربي خاصة بلجيكا، من خلال فتح الأبواب لتعظيم الاستثمارات البلجيكية القائمة في مختلف القطاعات.

دوت الخليج

قمة أفريقيا وأوروبا رؤية مشتركة حتي 2030

وثمن النائب نادر نسيم، وكيل اللجة الدينية بمجلس الشيوخ، لقاء الرئيس السيسي مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في بلجيكا، مؤكدا انه تجسيد لروح التعاون المتميز بين مصر وبلجيكا، فضلا عن مساهمته فى تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات البلجيكية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الفترة الماضية، موضحاً ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها فى مصر من فرص استثمارية متنوعة، خاصة محور تنمية منطقة قناة السويس، والذى يتضمن عدداً من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى،لافتا إلى أنه يعتبر فرصة واعدة للشركات البلجيكية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التي تربطنا بالعديد منها اتفاقيات للتجارة الحرة، لا سيما في المنطقتين العربية والأفريقية.