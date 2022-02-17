/679999/مصرع-وإصابة-٧-بينهم-سيدة-في-انقلاب-سياره-بالإسكندرية

تسبب انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" في مصرع شخص واصابه 6 آخرين في الإسكندرية، أثناء سيره بالطريق الدائرى أمام مستشفى ايلت، حيث انتقلت الاجهزة المعنية من قوات الأمن والأسعاف والمرور، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

دوت الخليج

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروبات علي الطريق الدولي غرب الإسكندرية، حيث انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين وتبين اصابة 6 اشخاص ووفاة شخص.

أسماء المصابين في الحادث

تم نقل مصابي الحادثة الي مستشفي الأميري الجامعي وهم خميس السيد على خفاجه، 68 سنه، كسر بالفقرات الظهريه والساعد الأيسر، وعثمان محمد ابراهيم ابو الحسن، 57 سنه، جرح متعتك بالوجه وعوارض ارتجاج، وهدى كمال سعد صابر 22 سنه، كسر بالزراع الايمن وعوارض ارتجاج، واحمد كمال سعد صابر، 30 سنه، كدمه شديده بالصدرم، وبسونى مينا حنا، 10 سنوات، كسر بالزراع الأيسر، ومصطفى حسن على، 51 سنه، جرح بفروة الراس و عوارض ارتجاج و اشتباه كسر بالعمود الفقرى.

نقل جثه إلي مشرحة كوم الدكه

كما تم نقل جثه إلي مشرحة كوم الدكه وهي منى لبيب حبيب 38 سنه. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.