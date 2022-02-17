وزير الخارجية يشارك فى القمة العالمية للتنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - شارك وزير الخارجية، سامح شكرى، الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، اليوم الخميس، فى القمة العالمية للتنمية المُستدامة WSDS-2022 التى يُنظمها معهد الطاقة والموارد الهندى TERI، وذلك عبر الفيديوكونفرانس.





أكد الوزير شكرى فى كلمته خلال الحدث على أهمية أن تُمثل القمة نقطة تحول فى العمل المناخى العالمى من خلال الانتقال من مرحلة التعهدات والتخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلى على الأرض، سواءً فيما يتعلق بخفض الانبعاثات أو التكيُف مع الآثار السلبية لتغيُر المناخ أوحشد التمويل اللازم لمواجهة تغير المناخ فى الدول النامية.

كما أشار إلى أهمية رفع مستوى الطموحات فيما يتعلق بالعمل المُناخى على الأصعدة كافة، وذلك من خلال حثّ مُختلف الأطراف على تحديث مُساهماتهم المُحددة وطنيًا للتخفيف من الانبعاثات التى تسبب تغيُر المناخ، وكذا تشجيع الدول التى لم تقُم بعد بتقديم مُساهماتها المُحددة وطنياً إلى أمانة اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ UNFCCC Secretariat على القيام بذلك بما يتوافق مع أهداف اتفاق باريس حول تغير المُناخ، منوهًا فى هذا الصدد بأهمية الاستجابة لأفضل ما توصل إليه العلم حول تغير المُناخ وفقاً للتقارير الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية لتغير المُناخ IPCC.

وأبرز وزير الخارجية أيضاً أهمية تمكين الشباب والمجتمع المدنى وإشراكهم فى عمل المُناخ العالمى، مُشدداً على ضرورة الاستماع لأصوات الأطراف والفئات الأكثر تأثُرًا بتبعات تغيُر المناخ ومساعدتها، وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة اتخاذ خطوات جادة فى الاتجاه الصحيح للحد من أضرار تغيُر المُناح.

واختتم الوزير شكرى كلمته بالتأكيد على مواصلة الرئاسة المصرية للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27 لجهودها خلال الفترة المُقبلة مع كافة الأطراف المعنية بالعمل المُناخى العالمى بهدف بناء الثقة وضمان المُشاركة الشاملة لكافة الأطراف، إضافةً إلى التأكُد من خروج قمة المُناخ هذا العام بنتائج إيجابية تُراعى أولويات واحتياجات جميع الأطراف.

وشاركت كذلك الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، فى الجلسة الوزارية الثانية بالقمة المعنونة "القيادة فى البلدان النامية: التوفيق بين الفرص والتحديات التى تواجه التنمية القادرة على التكيف مع تغير المُناخ"، حيثُ أكدت على أهمية قضية تغير المناخ التى تمُس حياة المواطنين وتنعكس آثارها على كافة نواحى التنمية.

كما أشارت إلى الاستراتيجية الوطنية لتغيُر المُناخ 2050 التى أطلقتها مصر العام الماضى على هامش الدورة 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغيُر المُناخ فى جلاسجو، مؤكدةً على أهمية قيام كافة الشركاء بتنفيذ مُخرجات مؤتمر جلاسجو، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق أهداف التكيُف مع تغير المُناخ والعمل على توفير التمويل اللازم لدعم جهود مواجهة التغيُرات المُناخية فى الدول النامية.

من جانبهم، قدم المُشاركون فى القمة العالمية للتنمية المُستدامة التهنئة لمصر على اختيارها لاستضافة الدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المقرر عقدها خلال العام الجارى، مُؤكدين على ثقتهم فى قدرة مصر على إخراج هذا الحدث العالمى على نحو يعكس التقدُم الكبير والجهود الوطنية التى بذلتها فى مجال حماية البيئة والتحول لاستخدامات الطاقة النظيفة.

كما أعرب المشاركون عن أملهم فى أن تُمثل قمة المُناخ المُقبلة نقطة تحول فى تعزيز الالتزامات والجهود العالمية لحماية البيئة وخفض الانبعاثات المُسبِبة للاحتباس الحرارى، مع مواصلة الدفع بشواغل الدول النامية حول قضايا تغير المناخ وتسليط الضوء على احتياجاتها التنموية ذات الصلة.