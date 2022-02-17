التضامن تصدر تقريرا عن التواصل مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ «إنفوجراف»

جدة - نرمين السيد - استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تقريرا عن نتائج التواصل والتنسيق مع أعضاء المجلسين خلال دور الانعقاد الثانى، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بعقد لقاءات دورية منتظمة مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والتواصل المستمر معهم لصالح تنشيط العمل النيابى والتنفيذى والتنسيق بينهما.





وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى، بدورها كوزارة منوطة بتوفير سبل الدعم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، تحرص على تنظيم لقاءات دورية مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بديوان عام الوزارة بواقع مرتين شهريا على الأقل، وهما الأربعاء الأول والثالث من كل شهر للاستماع لتعليقات وطلبات واستفسارات النواب والرد عليها.

وخلال دور الانعقاد الثانى، تم استقبال 190 عضوا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وتلقى طلباتهم والرد على استفساراتهم، كما يتم تلقى الطلبات والاستفسارات أيضا من خلال التطبيقات الهاتفية.

وأضافت القباج أن الوزارة حريصة على الحضور المنتظم لجميع جلسات مجلسى النواب والشيوخ حيث قام ممثلو الاتصال السياسى فى الوزارة بحضور جميع الجلسات بدور الانعقاد الثانى، إضافة إلى حضور عدد 34 لجنة نوعية متخصصة بمجلس النواب ومجلس الشيوخ من قبل مستشار الوزيرة للاتصال السياسى ومسئولى الجهات الفنية المختصة بموضوع اللجان بالوزارة.

وأضافت القباج أن الوزارة قد تلقت إجمالى 5،580 طلبا من أعضاء مجلس النواب خلال فترة الانعقاد الثانى، وتم الرد على 5،206 طلبا منهم لتبلغ نسبة الإنجاز فى طلبات النواب حوالى 92.3%.

وقد شكلت طلبات قطاع الحماية الاجتماعية، والتى احتلت فيها طلبات الالتحاق ببرنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" النصيب الأكبر من إجمالى الطلبات بنسبة 58%، يليها الطلبات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية بنسبة 22%، وشغلت الطلبات الخاصة بقطاع الرعاية الاجتماعية وبشكل أساسى طلبات استخراج كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة بنسبة 9% من إجمالى الطلبات.

أما أعضاء مجلس الشيوخ، فقد أفادت القباج أن الوزارة تلقت إجمالى 635 طلبا خلال فترة الانعقاد الثانى، تم الرد على 633 طلبا منهم لتبلغ نسبة الإنجاز فى طلبات النواب حوالى 99.7%.

وشكلت طلبات قطاع الحماية الاجتماعية والتى ترتكز بشكل أساسى على طلبات واستفسارات للالتحاق ببرنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" النصيب الأكبر من طلبات أعضاء مجلس الشيوخ بنسبة 35%، يليها طلبات التأمينات الاجتماعية بنسبة 26%، والرعاية الاجتماعية بشكل أساسى طلبات استخراج كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة بنسبة 15%.