محمد القبلاوي يدعم السينما ويفوز بشخصية العام العربية

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قرر مركز السينما العربية تكريم محمد القبلاوي مؤسس ورئيس مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، ومنحه جائزة العام العربية السينمائية؛ لدعمه للسينما العربية، ونشرها في السويد والدول الإسكندنافية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ72 من مهرجان برلين السينمائي الدولي.

دوت الخليج تنقل تكريم محمد القبلاوي من مركز السينما العربية بجائزة العام

محمد القبلاوي

يحمل المنتج والمخرج محمد قبلاوي الجنسيتين الفلسطينية والسويدية، شارك في إخراج وإنتاج عشرات الأفلام الوثائقية والتلفزيونية، حتى أسس مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد في 2011، للزيادة في دعم الأعمال السينمائية العربية وتقديم فرصًا أكثر لأنتشارهم. ومن أبرز الأفلام التي شاركت في المهرجان وترشحت إلى الأوسكار، "ذيب" للمخرج ناجي أبو نوَّار، "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة كوثر بن هنية، وفيلم " الهدية" للمخرجة فرح النابلسي، وهو فيلم فلسطيني قصير.

سبب حصول محمد قبلاوي على جائزة شخصية العام

أعرب علاء كركوتي وماهر دياب المؤسسان لمركز السينما العربية:" ما بذله قبلاوي من جهد لتأسيس مهرجان رئيسي للسينما العربية في السويد هو شيء مميز وفريد، استطاع به خلق قاعدة لصناع السينما في السويد وأوروبا، قام بتعريف نجومنا العرب للجمهور السويدي مما شكل قاعدة جماهيرية لهم وللأفلام العربية في أوروبا".

رد فعل القبلاوي بعد خبر حصوله على الجائزة

وعقب الإعلان عن الجائزة يقول قبلاوي "الجائزة تتويج لجهد طويل على مدار سنوات، حاولت فيها منح الفرصة للسينما العربية أن تتواجد في أماكن لم يسبق لها الوجود فيها، ففي مطلع الألفية كانت أموراً مثل طرح فيلم عربي في القاعات السويدية، أو مساهمة السويد في تمويل فيلم عربي، أموراً خيالية. وهو إنجاز أسعد به وأشكر كل من ساعدوني في بلوغه كما أشكر مركز السينما العربية على هذه الجائزة التي أفتخر بها".

جائزة شخصية العام السينمائية

تأتي هذه الجائزة وفقًا لاستراتيجية مركز السينما العربية للترويج لصناعة السينما العربية في كل أنحاء العالم، ورفع شأن صناعة السينما العربية وصناعها، قدم مركز السينما العربية خلال السنوات الماضية الجائزة إلى شيراز العتيري وزيرة الثقافة التونسية السابقة، محمد حفظي المنتج والمؤلف ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عبد الحميد جمعة رئيس مهرجان دبي السينمائي الدولي ومسعود أمر الله آل علي المدير الفني للمهرجان.

مركز السينما العربية

هو مؤسسة غير هادفة للربح تم تأسيسها عام 2015، من خلال شركة MAD Solutions للترويج للأعمال السينمائية العربية، ويُتيح المركز لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفعاليات التي يقدمها، ويسمح بتكوين شبكة علاقات مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها.