/680001/محمد-صلاح-على-رأس-تشكيل-الأسبوع-لدوري-الأبطال

أعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا 2022، عن التشكيل المثالي للأسبوع الأول من ذهاب دور السادس عشر من البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سيطر لاعبي الفرق الإنجليزية على التشكيل المثالي للبطول، والتي جاءت ثلاثية ليفربول في المقام الأول بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح.

تشكيل الأسبوع الأول من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا:

حراسة المرمى: "كورتوا "ريال مدريد".

الدفاع: روبرتسون وفان دايك "ليفربول"، ماركينيوس "باريس سان جيرمان"، جواو كانسيلو "مانشستر سيتي".

وسط الملعب: برناردو سيلفا، رياض محرز، فيل فودين "مانشستر سيتي".

الهجوم: محمد صلاح "ليفربول"، كيليان مبابي "باريس سان جيرمان"، رحيم ستيرلينج "مانشستر سيتي".

نجح الدولي المصري محمد صلاح في العودة للتسجيل، مع ليفربول،م والتي جاءت ب=في دوري الأبطال أمام إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي، في لقاء الذهاب وبعد عودة الفرعون من صفوف منتخب بلاده من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

محمد صلاح يتربع على عرش أوروبا

جاء هدف محمد صلاح في الدقيقة الـ 83 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية تعود من فان دايك ويسددها صلاح بقوة وسط دفاعات الإنتر ويسكنها الشباك.

بهذا الهدف يزيد محمد صلاح رصيده في دوري الأبطال إلى الـ 36 هدفن وعلى مستوى كافة البطولات الأوروبية يصل لهدفه الـ 45 هدف، مع مختلف الأندية

سجل البرازيلي فيرمينو الهدف الأول لصالح ليفربول في شباك إنتر ميلان في الدقيقة الـ 75 من عمر اللقاء، من خلال كرة مقوسة من روبرتسون من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح ليفربول قابلها البديل فيرمينو رأسية متقنة في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى إنتر ميلان

حاول ليفربول الفريق الضيف أن يفتتح التسجيل في المباراة ولكن دفاعات الفريق الإيطالي على أرضية تعطيه الأفضلية، أمام الإنجليزي وينجح في توقف ماهجمي الريدز.

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد

انتهت أحداث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، بتقدم الأخير بهدف دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

عاد الفرنسي كيليان مبابي مهاج باريس سان جيرمان، بهدف الفوز والوحيد في المباراة، في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع من عمر المباارة، من خلال مرور ومراوخة لدفاعات ريال مدريد ويسكنها الشباك.