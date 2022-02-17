/680002/بحفلاته-في-أمريكا-ونجاحات-أغنية-البنات-عمر-كمال-يضرب-بقرار-النقابة-عرض-الحائط

يواصل مطرب المهرجانات الشعبية، مشاركة نجاحاته المستمرة مع الجمهور، عبر حساباته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة خلال الفترة الحالة التي أصدرت بها النقابة قرار بوقفه عن الغناء داخل مصر، وإحالته للتحقيق بسبب التلفظ بكلمات مهينة في حق نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر.

دوت الخليجيرصد محاولات عمر كمال في التصدى لقرارت النقابة بشأن منعه عن الغناء

طرح عمر كمال في تمام الساعة السادسة من يوم أمس السبت، أغنيته الجديدة «البنات»، والتي يتعاون بها مع صانع المحتوى الشهير «كوكسال باب»، دون الالتفات لما صرحت به النقابة بمنعه عن الغناء، وقرار إحالته للتحقيق.

عمر كمال يحتفل بتصدر أغنيته الجديدة تريند يوتيوب

وفي الساعات القليلة الماضية، نشر عمر كمال أكثر من منشور، يكشف من خلاله نجاح كليب أغنيته الجديدة «البنات»، فضلا عن استعداده لحفلاته التي تشهدها أمريكا خلال الفترة الحالية.

بدأها باحتفاله باحتلال أغنيته الجديدة تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، واقترابها على كسر حاجز المليون مشاهدة قبل مرور 24 ساعة من طرحها، فكتب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «تريند على اليوتيوب وقربنا على مليون مشاهدة».

عمر كمال مروجا لحفلته في أمريكا: «هعمل حفلات ناجحة»

وجاء المنشور التالي، والذي أثبت عمر كمال بأنه لا يلقي بالا لقرار النقابة بشأن وقفه، هو استقباله لمطرب المهرجان حسن شاكوش، في الولايات المتحدة الأمريكية، مروجا لحفلهما الذي من المقرر أن يطلقاه سويا خلال الفترة المقبلة، إذ كتب معلقا على فيديو يجمعه بحسن شاكوش: «حسن شاكوش نور أمريكا، وان شاءالله نعمل حفلات ناجحه».

عمر كمال يحتفل بكسر أغنية البنات حاجز المليون مشاهدة

وفي الدقائق القليلة الماضية، احتفل عمر كمال بتخطي أغنيته الجديدة «البنات» مع كوكسال بابا، بتخطيها حاجز المليون مشاهدة بعد مرور أقل من يوم على طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وعلق كمال على هذا الأمر بنشر بوستر المليون مشاهدة وكتابة: «دلع تاخد.. دلع قصاد فلوسك».

قرار وقف عمر كمال عن الغناء

الجدير بالذكر أنه أصدرت نقابة المهن الموسيقية منذ يومين، قرار جديد ضد مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، إذ أنها أصدرت بيان رسمي تفيد بوقف مطرب المهرجانات الشعبية جاء فيه الآتي: قررت نقابة المهن الموسيقية ايقاف تصريح المطرب عمر كمال واستدعاءه للتحقيق نظرا لما بدر منه على وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك».