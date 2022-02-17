غلق وتشميع بنك دم بأحد المستشفيات الخاصة فى سوهاج

جدة - نرمين السيد - تمكن فريق تفتيش من مديرية الصحة بسوهاج بتوجيهات من الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة والدكتور عمرو العرشى وكيل المديرية وإشراف دكتور محمد محسن عساف مدير إدارة العلاج الحر من ضبط وغلق بنك دم غير مرخص داخل مستشفى خاص شهير بسوهاج.





وضبط فريق التفتيش المكون من الدكتور محمد سيد فقير والدكتور أندرو عاطف والدكتور ياسر إبراهيم مفتشى العلاج الحر والدكتورة إيمان عطية مخيمر مدير إدارة بنوك الدم بمديرية الصحة والدكتورة منى عبدالناصر من إدارة الرقابة الداخلية ومحمد عبدالغنى ومحمد عبدالله مسؤولى العلاج الحر، عددًا من أكياس الدم وأكياس الصفائح الدموية والتى تم سحبها من المتبرعين بطريقة غير مطابقة لمعايير التبرع ونقل الدم وكذلك تلاحظ أن التحاليل الخاصة بتلك الأكياس مجهولة وتداولها يشكل خطراً على صحة المرضى وتعد غير صالحة للاستخدام لعدم أمانها.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة إيمان عطية مدير إدارة بنوك الدم أنه تلاحظ عمل تحاليل تلك الأكياس عن طريق الكواشف السريعة والتى تعتبر غير أمنة وغير دقيقة فى نتائجها وأن الاعتماد عليها يشكل خطرا كبير على صحة المرضى.

وتم على الفور غلق وتشميع بنك الدم واتخاذ الإجراءات القانونية وعمل المحاضر اللازمة من قبل الفريق.

ومن جانبها أشادت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج بمجهودات إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة التى تساهم بشكل كبير فى ضبط المخالفين والمتلاعبين بصحة المواطن السوهاجى.