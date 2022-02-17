مصطفى فتحى يسجل ثالث أهدافه فى الدورى السعودى بشباك الاتحاد.. فيديو

سجل النجم المصرى مصطفى فتحى لاعب فريق التعاون، ثالث أهدافه فى الدوري السعودي، بعد انضمامه خلال سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة، من صفوف نادى الزمالك، فى مرمى فريق الاتحاد، خلال المواجهة التى تجمعهما حاليا ضمن منافسات الجولة الـ 21 من المسابقة للموسم الحالى 2021 - 2022.

وجاء هدف مصطفى فتحى فى الدقيقة 59 من زمن اللقاء، بعدما استغل خطأ فادحا من حارس الاتحاد، بعد عبور الكرة من بين قدميه ليضع نجم الزمالك السابق الكرة فى الشباك بسهولة، لتصبح النتيجة التعادل 1 - 1.

وكان النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله قد سجل هدف الاتحاد بعد مرور دقيقتين على بداية اللقاء.

وأحرز مصطفى فتحى هدفين فى مرمى فريق الرائد خلال الجولة الماضية، فى اللقاء الذى حسمه التعاون بثلاثية نظيفة.

ويحتل فريق التعاون السعودى صاحب المركز الـ 11 فى جدول الترتيب برصيد 11 نقطة من الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى 6 مباريات والهزيمة فى 9 لقاءات، احرز الفريق 33 هدفا وعليه 36 هدفا.

بينما يحتل فريق الاتحاد عميد اندية السعودية المركز الأول فى ترتيب المسابقة برصيد 47 نقطة، وبفارق 7 نقاط كاملة عن صاحب المركز الثانى الشباب، فاز فريق الاتحاد فى 15 مباراة، وتعادل فى مباراتين وانهزم فى مثلهما، احرز مهاجموه 42 هدفا، بينما اهتزت شباكه بـ 13 هدفا.