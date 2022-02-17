/680005/وفاة-محمود-بدر-الدين-أمين-صندوق-الزمالك-السابق

توفى محمود بدر الدين أمين صندوق نادي الزمالك السابق، منذ لحظات بعد تشيع جثمان رفيقه أحمد مصطفى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء وفاءة محمود بدر الدين منذ لحظات، ليسود الحزن داخل نادي الزمالك بعد فقده أسطورتين من القلعة البيضاء، سواء في الإدارة أو اللعب.

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة مرتضى منصور، بتقديم خالص العزاء للنادي وأهل محمود بدر الدين، أمين صندوق النادي الأسبق.

تواجد محمود بدر الدين في انتخابات نادي الزمالك السابقة، لفترة 2021/2025، والتي حسمتها قائمة مرتضى منصور، على حساب أحمد سليمان.

يد الزمالك يحقق الفوز على سموحة بدوري المحترفين

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 29 مقابل 28 وذلك في إطار اللقاء الذي جمعهما اليوم بالجولة الثانية من الدور الثاني للمرحلة الثانية بدوري المحترفين والذي أقيم على صالة محمد حسن حلمي بنادى بمقر القلعة البيضاء.

احتفظ فريق يد الزمالك بصدارة جدول دوري المحترفين برصيد 25 نقطة، بعد فوزه على سموحة.

وحسم كومندراز الزمالك الشوط الأول على حساب سموحة، بنتية 17 مقابل 13 هدف، تحت قيادة قائد الفريق أحمد الأحمر.

وتألق من الزمالك في مباراة اليوم كل من: قائد الفريق أحمد الأحمر وأحمد حسام وسيف الدرع وعمر الوكيل بكار.

يلتقي الزمالك مع نادى طلائع الجيش غداً الجمعة بمباراة الجولة الثالثة في تمام الساعة الرابعة عصرا على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة.

الجهاز الفني لفريق الزمالك لكرة اليد

ويقود الفريق: الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحسام غريب رئيسا للجهاز وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وأحمد جمال أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

عاد سموحة في المباراة بعد إهدار الزمالك العديد من الفرص في انطلاقة الشوط الثاني، والتي تصدى لسيل هجمات القلعة البيضاء دفاعات الفريق السكندري وحارس المرمى، الهاني سليمان.