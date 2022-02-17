/680020/تاج-الدين-عدد-إصابات-كورونا-في-مصر-وصل-إلى-2100-إصابة-يومية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن متحور الاوميكرون ودلتا هو يعدوا الفيروسات الاكثر شيوعا على مستوى العالم، حيث يوجد ارتفاع في عدد الاصابات بالنسبة لكورونا في مصر وصل إلى 2100 إصابة يوميا، فالمرض في معظم الحالات يكون من عادي إلى متوسط.

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية الحدث اليوم، مشيرا إلى أن أي مرحلة للفيروس يكون قادر فيها على اصابة الأطفال، موضجا أن النوع الجديد من الفيوس" أوميكرون ومتحوراته" أكثر عدوانية وانتشار.

تاج الدين: عدد إصابات كورونا في مصر وصل إلى 2100 إصابة يومية

وتابع محمد تاج الدين أن كان يوجد تنبيهات من أجل تناول الجرعة الثالثة لمن مر عليه 6 أشهر من تناول الجرعة الثانية.

وأكمل مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية أنه من يتناول لقاح الإنفلونزا الموسمية يحصل عليه كل عام نتيجة للمتحورات التي من الممكن أن تحدث لفيروس الإنفلونزا الموسمية.