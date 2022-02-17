عاجل.. الرئيس السيسى يلتقى رئيس وزراء إسبانيا على هامش قمة بروكسل

جدة - نرمين السيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا، وذلك على هامش انعقاد القمة الأوروبية الأفريقية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.





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