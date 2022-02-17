مدبولى يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة التأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - وشارك فى الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية، وحسام صادق، المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل، ومى فريد، معاون وزير المالية.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتى فى إطار ما تم الاتفاق عليه من أهمية عقد اجتماع شهرى لمتابعة الموقف التنفيذى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، التى ستسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.

وأشار خلال الاجتماع إلى الزيارة التى قام بها مؤخرًا لمحافظة بورسعيد، لمتابعة موقف منظومة التأمين الصحى الشامل على أرض الواقع، موضحاً أن الزيارة تضمنت تفقد عدد من المستشفيات، لمتابعة تسلسل دورة عمل المنظومة، والاطلاع على الجهود المبذولة فى هذا الإطار لتقديم خدمات صحية متميزة لأهالى المحافظة التى تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدًا أنه يتم العمل على استكمال المتطلبات الخاصة بباقى محافظات تلك المرحلة، بما يسهم فى الإسراع بتطبيق المنظومة بها.

واستعرض الدكتور أحمد السبكى، خلال الاجتماع، عدداً من المؤشرات الخاصة بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى مرحلتها الأولى، وأوضح أن المسجلين بالمنظومة وصل عددهم حتى الآن إلى أكثر من 5 ملايين مواطن، وذلك بمحافظات بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وأن إجمالى عدد الخدمات الطبية المقدمة للمسجلين، وصل إلى أكثر من 8.5 مليون خدمة، من خلال 52 مستشفى، و310 وحدات ومراكز، كما تم إجراء أكثر من 130 ألف عملية جراحية.

وتطرق الاجتماع، إلى جهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حيث أشار الدكتور أشرف إسماعيل إلى أن اجمالى عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة وصل إلى 113 منشأة، إلى جانب تسجيل 34 منشأة أخرى، موضحاً أنه يتم عمل زيارات تقييمية لجميع المنشآت التى تقدمت للحصول على التسجيل /الاعتماد على مستوى الجمهورية.

ومن جانبهم، عرض مسئولو متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، خلال الاجتماع، موقفاً تفصيلياً، للمشروعات الجارى تنفيذها بمحافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل، ونسب تقدم الأعمال بتلك المشروعات، والجداول الزمنية المقررة للانتهاء منها.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد العطار عددا من المحاور فى ضوء الحديث عن الموقف التنفيذى للمنظومة، تتمثل فى البنية التحتية والربط الشبكى، بالإضافة إلى تطبيقات المنظومة الرقمية، وموقف محور الربط البينى، بجانب محور النشر والتعميم، متطرقا إلى خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، بما تتضمنه من مخطط زمنى للانتهاء من تطبيقات المنظومة، والخطة قصيرة المدى حتى نهاية شهر أبريل المقبل.

حضر وزير التعليم العالى والبحث العلمى القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، واللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات والمعاشات، والدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف على منظومة التأمين الصحى الشامل، والدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ومسئولى الجهات المعنية.