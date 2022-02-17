الرئيس السيسى فى حوار مع رئيس وزراء إسبانيا ببروكسل

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع بيدرو سانشيز رئيس وزراء اسبانيا، وذلك على هامش انعقاد القمة الاوروبية الافريقية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد التقى اليوم، الخميس، مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، وذلك على هامش انعقاد القمة الأوروبية الأفريقية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد بعمق العلاقات المتميزة بين مصر واليونان، والتطور الملموس الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والمستوى المتميز من التنسيق السياسي بين الدولتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، معرباً عن تقديره لمواقف اليونان تجاه مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي، والتي تعكس متانة العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين.