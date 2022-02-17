/680024/الصحة- مليون-و91-الف-حالة-استفادت-من-المبادرة-الرئاسية-لانهاء-قوائم-الأنتظار-حتى-الأن

قال المهندس اكرم سامي معاون وزير الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات ومدير وحدة الميكنة والتطوير بالمشروع الرئاسي لانهاء قوائم الانتظار ان المبادرة جاءت بناءا على توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وانطلاقا من دور الدولة للحفاظ على صحة المواطن المصرى وتخفيف العبء عليه.

دوت الخليج

واشار المهندس اكرم سامي خلال لقاءا تلفزيزنيا على اكسترا نيوز ببرنامج المواجهة ان المبادرة تعتبر من اولى المبادرات الصحية التى تم تدشينها في يوليو 2018 وكانت تحتوي على تسع تخصصات علاجية حرجة وزاد عليهم تخصصان جراحيان في 2020

جراحة العين كان لها النصيب الآكبر فى عمليات المبادرة الرئاسية

ونوه إلى أن الحالات التي استفادت من المبادرة حتى الان نحو مليون و91 الف حالة ما بين تنفيذ اجراء او استبدال بعلاج دوائي حيث تم تنفيذ نحو مليون و24 الف اجراء جراحي في 11 تخصص كان النصيب الأكبر لجراحة العيون بنحو 410 الف اجراء جراحي يليها القساطر القلبيه 360الف حالة يليها جراحة الاورام 68 الف حالة يليها جراحة المخ والاعصاب والعظام 69 الف حالة.

وأوضح سامي ان المبادرة مبنية على التحول الرقمي والتمويل والاستدامه المالية لذا كان هناك توجه لانشاء غرفه مركزية بها 4 وحدات هم وحدة الدعم الفني والتطوير ،وحدة تشغيل الغرفه ،وحدة مالية لاستدامة المشروع ،ووحدة جودة الهدف وذلك ليكون هناك منظومه الكترونيه موحده يتم الكشف من خلالها على السعات الاستيعابيه للمستشفيات وعليها يتم تحويل الحالات فى الاماكن المتاحة

كما أكد أن اي مواطن مصري يستطيع الاستفادة من هذه المبادرة، وجاءت جائحة كورونا لتلقى بظلالها على سير العمليات وقوائم الآنتظار الا ان المبادرة لم تتوقف يوما واحدا وتم اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة وكان هناك تحديات كبيرة ولكن استطاعنا التغلب عليها بالتعاقد وفتح قنوات جديدة لتنفيذ العمليات وعادت الآمور مرة اخرى بشكل طبيعي منذ بداية 2020.