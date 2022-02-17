/680025/غدا-أبطال-فيلم-تماسيح-النيل-في-برنامج-معكم-منى-الشاذلي

يستعد أبطال فيلم «تماسيح النيل» للحلول ضيوف على برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية cbc، وذلك في الجزء الثاني من حلقة غدا الجمعة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حلقة منى الشاذلي غدا الجمعة

أما في الفقرة الأولى فتستضيف منى الشاذلي، الكاتبة والصحفية رحمة ضياء، صاحبة رواية "النقشبندي" الحاصلة على جائزة خيري شلبي، عن كيفية تحويل سيرة الشيخ سيد النقشبندي من سيرة ذاتية إلى رواية، وتكشف عن مفاجأة تتعلق بعدم حصول النقشبندي على اعتماد من الإذاعة.

أبطال فيلم تماسيح النيل

الجدير بالذكر، ان فيلم «تماسيح النيل» من بطولة خالد الصاوي، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، هنادى مهنا، كريم عفيفي، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين، ولمى كتكت، ومن تأليف لؤي السيد، إنتاج دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

وتدور أحداث الفيلم في رحلة نيلية على مركب سياحي بأسوان، وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد رواد المركب لتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي ساخر للكشف الحقيقة، وتم عرضه في بداية السنة الجديدة من عام 2022.

هنادي مهنة مغنية في فيما تماسيح النيل

وكشفت الفنانة هنادي هنادي مهنا أنها ستغني خلال الفيلم بأكثر من لغة منها الإسبانية والإنجليزية والفرنسية والعربية، وحتى العربية ستغني بأكثر من شكل مختلف الصعيدي، والنوبي، وكلها من ألحان عادل حقي، مشيرة إلى أنها منذ طفولتها كان حلمها الغناء ويتحقق هذا الحلم.

من ناحية اخرى، هنادي مهنة في حكاية «بدون ضمان» من مسلسل إلا أنا بجانب هاجر أحمد وإسلام جمال وأحمد بدير وأحمد كشك، سيناريو وحوار يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل، والتي تناقش قضية العنف الأسري، والطلاق، والمشاكل التي تحدث للفتيات بعد الانفصال، كما تقدم حلولًا لها، والتي تعد الحكاية الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل «إلا أنا»، حيث عرضت الأولى وهى «بيت عز» بطولة سهر الصايغ ورشدى الشامى وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخى وسلوى محمد على وإخراج أحمد يسرا، الثانية بعنوان «بالورقة والقلم» بطولة يسرا اللوزى، على الطيب، نور محمود وإخراج محمد بكير.