سفير إسبانيا بالقاهرة يزور المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط

وخلال اللقاء، جرى التأكيد على قوة العلاقات التاريخية والثقافية بين مصر وإسبانيا، وهو ما كان دافعاً لقيام 40 من تلاميذ مدرسة "نوسترا سينورا ديل كارمن" فى قرية "تورى دى لا رينا" فى إشبيلية فى أسبانيا برسم علم تذكارى و40 لوحة عن المعالم السياحية والأثرية المصرية.
وجرى الاتفاق على أن يعود العلم المسافر مرة أخرى إلى إشبيلية، وذلك كنوع من الترويج للمقصد السياحى المصرى فى العالم.
وقد وجه رئيس هيئة المتحف الشكر للسفير الإسبانى على هذه اللفتة الطيبة، مؤكدا أنها ستكون فرصة لتشجيع الطلاب الاجانب على زيارة مصر والمتحف، كما جرى الاتفاق على تفعيل المبادرة من قبل الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى والسفارة الأسبانية، كما جرى تسليم العلم الطائر ليتجه إلى متحف آخر فى العالم.
وكان المتحف قد استقبل علما تذكاريا و40 لوحة عن المعالم السياحية والأثرية فى مصر، والتى رسمها 40 تلميذا من الصف الأول الابتدائى ومعلمهم بمدرسة "نوسترا سينورا ديل كارمن"، فى قرية تورى دى لا رينا بإشبيلية بأسبانيا.. وقد سلمها المستشار الثقافى الأسبانى إلى الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف فى بادرة ودية، ضمن المبادرة الثقافية، التى أطلقتها مدرسة نوسترا سينورا ديل كارمن الاسبانية تحت عنوان "التجول بالمتاحف المختلف بالعالم"، بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك الذهبى توت عنخ آمون.
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