المستشفيات التعليمية تعقد جلسة رئيسية للجراحات الحية بيوم الجلوكوما «صور»

جدة - نرمين السيد - عقدت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فعاليات يوم الجلوكوما بالمعهد التذكارى للأبحاث الرمدية التابع للهيئة، بحضور أ.د طارق شعراوى رئيس قسم جراحات المياه الزرقاء بجامعة جنيف بسويسرا.





أقيمت الفعاليات يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير، بمركز طب وجراحة عيون الأطفال بالمعهد، والذى يعد أحدث مركز لطب وجراحات عيون الأطفال بمصر والشرق الأوسط.

يأتى ذلك استكمالا للسياسة العلمية والبحثية المتطورة التى تنتهجها الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية من تعظيم دور البحث العلمى ومواكبة أحدث ما توصل إليه العلم الحديث فى كافة التخصصات الطبية والبحثية، وكذلك تعظيم الاستفادة العلمية بالتعاون مع الخبرات المصرية بالخارج، الذين يمثلون دوما النماذج المشرفة والمضيئة، التى تحرص دائما على نقل خبراتهم العلمية والإنسانية لأبناء وطنهم بكل إخلاص وتفانى وإيثار.

وتتضمنت الفعاليات إجراء الجراحات الحية والجلسات الرئيسية، حيث تم الإعلان عن الزيارة وتجهيز الحالات مسبقا من خلال عيادة الأطفال بالمركز، وتم إجراء العيادة التحضيرية لمناظرة الحالات التى سوف يتم إجراء الجراحات لها سواء أثناء زيارة ا.د طارق شعراوى أو الحالات التى سوف يتم إجراء الجراحات لها تباعا من قبل الاستشاريين المتميزين بالمعهد وفقا لمواعيد محددة.

وفى هذا الإطار صرح أ.د محمد فوزى السودة رئيس الهيئة، بأن الهيئة عقدت فعاليات يوم الجلوكوما بالمعهد التذكارى للأبحاث الرمدية التابع للهيئة، بحضور أ.د طارق شعراوى رئيس قسم جراحات المياه الزرقاء بجامعة جنيف بسويسرا، وذلك يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير، بمركز طب وجراحة عيون الأطفال بالمعهد والذى يعد أحدث مركز لطب وجراحات عيون الأطفال بمصر والشرق الأوسط، وتتضمنت الفعاليات إجراء الجراحات الحية والجلسات الرئيسية، حيث تم الإعلان عن الزيارة وتجهيز الحالات مسبقا من خلال عيادة الأطفال بالمركز، وتم إجراء العيادة التحضيرية لمناظرة الحالات التى سوف يتم إجراء الجراحات لها سواء أثناء زيارة ا.د طارق شعراوى أو الحالات التى سوف يتم إجراء الجراحات لها تباعا من قبل الاستشاريين المتميزين بالمعهد وفقا لمواعيد محددة.

وأفادت أ.د حنان الغنيمى عميد المعهد التذكارى للأبحاث الرمدية بأن أ.د طارق شعراوى سوف يقوم بإجراء جراحات المياه الزرقاء للأطفال بالمعهد بالمجان، حيث أنه يحرص دائما على الحضور أكثر من مرة خلال العام لإجراء الجراحات اللازمة للحالات المعقدة والمتقدمة بالمعهد بالمجان، كما أنه لا يتوانى عن نقل خبراته العلمية والعملية للأجيال الجديدة بالتعاون استشاريين قسم المياه الزرقاء بالمعهد، حيث كانت بدايات الحياة العملية للأستاذ الدكتور طارق شعراوى بالمعهد التذكارى للأبحاث الرمدية.

وأضافت أ.د نجلاء حسن نائب عميد المعهد للأبحاث والتدريب، أنه من الممكن أن يصاب الأطفال بالمياه الزرقاء وراثيا، وفى هذا الإطار يحرص المعهد دوما على الجزء التوعوى الخاص بضرورة متابعة التغيرات التى تطرأ على عيون الأطفال، وعرضهم فورا على الأطباء المتخصصين بطب وجراحة العيون عند ملاحظة أية تغيرات.

وأضافت أ.د. هبة متولى، نائب عميد المعهد لشؤون مركز طب وجراحة عيون الأطفال أن المعهد يحرص كذلك على إكتشاف إصابة الأطفال بالمياه البيضاء منذ الولادة، حتى نتمكن من إجراء الجراحات اللازمة لمثل هذه الحالات بنجاح وفى بداية الإصابة، لتفادى المضاعفات التى يمكن حدوثها فيما بعد، حيث يستقبل كذلك مركز عيون الأطفال بالمعهد حالات العلاج بالقسم المجانى، وكذلك الحالات المحولة من التأمين الصحى، استكمالا لأداء المعهد لرسالته الطبية والإنسانية بمنتهى التكامل والنجاح.