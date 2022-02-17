قريباً.. محمد صلاح ضيف برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس على "دى إم سى"

يستضيف برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دى إم سى، الذى تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، اللاعب الدولى محمد صلاح، قريبا.

وانفرد النجم المصرى محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، بالمركز الثالث في قائمة هدافى دورى أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021 – 2022، برصيد 8 أهداف، بعدما سجل ثانى أهداف فريقه في مرمى مضيفه إنتر ميلان الإيطالي، أمس الأربعاء، في اللقاء الذى جمعهما على ملعب "جيوزيبى مياتزا"، في ذهاب دور الـ 16 من التشامبيونزليج.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثانى في مرمى إنتر ميلان في الدقيقة 83 من زمن اللقاء، ليرفع رصيده إلى 8 أهداف خلال الموسم الحالي، ليحتل المركز الثالث في قائمة هدافى دورى الأبطال.

وقالت شبكة "أوبتا" المتخصصة في رصد الإحصائيات، إن محمد صلاح اصبح ثانى لاعب في تاريخ دورى الأبطال ينجح في هز شباك كل من ميلان وإنتر خلال موسم واحد في المسابقة، بعد المهاجم الإنجليزي السابق بيتر كراوتش خلال موسم 2010 – 2011.