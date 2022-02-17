/680033/محمد-معيط-المتوسط-العام-للزيادة-خلال-العامين-الماضيين-ارتفع-مقارنة-بالتضخم

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه كان هناك متطلبات عديدة سابقا بوضع حد أدنى للأجور وكان حينها 12000 جنيه، موضحب أنه بالفعل تم العمل على وضع هذا الحد حتى وصلت العام الماضي حيث بدأت ب، 1200، ثم بعد ذلك لـ 2400 حتى وصلت غلى 2700 جنيه.

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ونوه الدكتور محمد معيط خلال لقاءه ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم العمل على دراسة جادة لمناقشة هذ ا الامر وذلك بعدما وجُدت تشوهات بسبب عدم وضوع ملامح الحد الادنى للاجزر.

محمد معيط: المتوسط العام للزيادة خلال العامين الماضيين ارتفع مقارنة بالتضخم

ونوه الدكتور محمد معيط،:" كل سنة يكون هناك زيادة للمرتبات، حيث ان هذه الزبادات ضمانه الى عدم ترك مجال للشوهات فمتوسط زيادة الحد الادنى هذه السنة هو 270 جنيه ، مشيرا إلى انه سوف يتم تطبيق الحد الادنى للاجور بداية من يوليو 2022.

وأكمل وزير المالية:" خلال العامين الماضيين، المتوسط العام للزايدة يفوق المتوسط العام للتضخم".