/680035/أستاذ-استثمار-مصر-استغلت شهادات-التقارير-الدولية-بشأن-اقتصادها-في تحسن-معدل-النمو

قال الدكتور مصطفى بدرة استاذ التمويل والاستثمار بشأن توقع البنك الدولى عودة مصر الى مسار النمو قبل ماكانت عليه قبل جائحة كورونا ان مصرهى الدولة الوحيدة فى افريقيا التي حققت معدل نمو خلال جائحة كورونا بشهادة كل المؤسسات الأجنبية والعالمية وهو مايعطى رؤية للعام المالي المقبل باننا مقبلين على زيادة معدل النمو ان نصل الي اكثر 5,5% وذلك نتيجة التحسن في التصنيع والزيادة الانتاجية والمشروعات القومية والتى انعكست على الوضع الاقتصاد الكلى للدولة المصرية.

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كما اوضح خلال مداخلة هاتفية بقناة اكسترا نيوز ببرنامج الحقيقة ان هذه التقارير تعطينا نوع من شهادات الثقة لدى المؤسسات التى تراقب الوضع المالى للدول تبرز ان الدور المصرى في زيادة فى معدل النمو وتحسن في معدلات البطالة رغم جائحة كورونا.

هناك توافر للعديد من السلع على كافة المستويات

كما اوضح ان الاطر الاقتصادية هى عباره عن مشروعات قومية تعود على المواطن كحياة كريمة والتي توفر فرص عمل من خلال مشاركة العديد من الشركات في المشروعات التي يتم تنفيذها خلال المبادرة .

واشار الى ان مستوي الدخل ربما لايكون مناسبا مع بعض المواطنين ولكن هناك توافر للعديد من السلع على كافة المستويات وكل مايلمس حياة المواطن هو عباره عن اقتصاد والنهج التي تعطيه التقارير العالمية لنا تستغلها الدولة لوضع الرؤية امام المؤسسات العالمية لدفع الاستثمار.