/680027/نابولي-تتقدم-على-برشلونة-بهدف-دون-رد-بالشوط-الأول-فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول بين برشلونة ونابولي، بتقدم الأخير بهدف دون رد، في لقاء ذهاب دور الخروج من بطولة الدوري الأوروبي، والتي تحتضنها الأراضي الإسبانية .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سجل بيوتر زيلينيسكي هدف الشوط الأول الوحيد لصالح نابولي، في الدقيقة الـ 29 من عمر اللقاء، من خلال إيلجيف إيلماس مر بشكل رائع من جهة اليمين ثم مرر كرة إلى بيتور زيلينسكي المتمركز داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أبعدها شتيجين من يسار مرماه فعادت له مرة أخرى فسدد كرة سكنت أعلى يسار المرمى.

ف العالم الموازي برشلونه ينجلد في ليالي الخميس https://t.co/2tYYWoYv09 — H505 (@_H505__) February 17, 2022

وأعلن الجهاز الفني لكلا الفريقين عن تشكيل فريقيهما لمواجهة اليوم، في دور الخروج، من الدوري الأوروبي .

تشكيل برشلونة أمام نابولي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: أوسكار مينجيزا، بيكيه، إيريك جارسيا، جوردي ألبا.

خط وسط الملعب: بيدري، فرينكي دي يونج، نيكو جونزاليس.

خط الهجوم: أوباميانج، أداما تراوري، فيران توريس.

تشكيل نابولي أمام برشلونة:

حراسة المرمى: ميريت.

الدفاع: جيسوس، رحماني، كوليبالي، دي لورينزو.

وسط الملعب الدفاعي: فابيان رويز، أنجويسا.

وسط الملعب الهجومي: لورينزو إنسيني، زيلينسكي، إيلماس.

الهجوم: فيكتور أوسيمين.

يدخل برشلونة مباراة اليوم أمام نابولي الإيطالي، وهو شبه متكامل الصفوف، بعد نجاحة في عقد عدة صفقات في الإنتقالات الشتوية الماضية.

برشلونة بالدوري الأوروبي

يغيب الفريق الإسباني برشلونة عن بطولة الدوري الأوروبي منذ خمسة أعوام، ليعود اليوم ويضرب أولى ضرباته في البطولة أمام الفريق الإيطالي نابولي.

ألتحق برشلونة بالدوري الأوروبي بعد خروجه من دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال، ليهبط للدوري الأوروبي، ويبحث عن التتويج بها.

خرج برشلونة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الخامسة، برصيد 7 نقاط، وتصدر الألماني بايرن ميونخ المجموعة عليه برصيد 18 نقطة، فيما جاء بنفيكا بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط.

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، بطولات القارة الأوروبية، سواء الدوري أو دوري الأبطال، بجانب العديد من البطولات الكبرى على المستوى العالمي، والبطولات المحلية الأوروبية.

تبث مباراة برشلونة ونابولي، على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بتعليق صوتي الدولي الجزائري حفيظ دراجي، في لقاء يحتضنه ملعب "كامب نو"، مع الفريق الكتلوني.

ألتقي برشلونة في المباراة الأخيرة، مع الفريق الإيطالي، في لقاء ودي جمعهم، في إسبانيا، حقق فيه الفريق الكتلوني الفوز برباعية نظيفة.

وسبق اللقاء الودي مباراة رسمية بدوري أبطال أوروبا، والتي حسمها التعادل الإيجابي، بنتيجة هدف لهدف.