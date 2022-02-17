/680028/حمو-بيكا-مقصدتش-حلمي-عبد-الباقي-بالتزوير-وعضو-النقابة-هتنازل-عن-البلاغ-لو-أثبت-صحة-كلامه

شهدت الساحة الفنية في أمس الاربعاء، أزمة جديدة بين مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا وعضو مجلس نقابة المهن الموسيقية الفنان حلمي عبد الباقي، بعد أن تقدم الاخير ببلاغ ضد حمو بيكا أوضح به أن الأخير قام باتهامه بأخذ رشوة وتذوير أوراق رسمية.

دوت الخليجيرصد تصريحات حمو بيكا وحملي عبد الباقي بشأن أزمتهما

وخرج حمو بيكا ليوضح الأمر من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز عبر برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر فضائية mbc مصر، فقال: «أستاذ حلمي على دماغي ومفيش بيننا أي مشكلة ومفيش كلام متوجه له والمرة الجاية هقول الأسامي اللي عملت معايا كدا عن طريق مستندات وأوراق».

وتابع: «أنا محددتش حد من مجلس نقابة الموسيقيين، وأنا قابلت أستاذ حلمي عبد الباقي في دبي وهو إنسان محترم وأنا مشكلتي مع ناس معينة، وعايز أقعد مع الفنان هاني شاكر».

حلمي عبد الباقي يتنازل عن بلاغه ضد حمو بيكا مقابل شروط

من جانبه أكد الفنان حلمي عبد الباقي، تنازله عن بلاغه ضد حمو بيكا في حالة إثبات صحة ما صرح به بمستندات وأدلة رسمية، فقال: «معنديش مشكلة أتنازل عن البلاغ لو حمو بيكا أثبت صحة كلامه».

سبب بلاغ حلمي عبد الباقي ضد حمو بيكا

الجدير بالذكر أنه تقدم حلمي عبد الباقي بلاغًا رسمية برقم 7737، من خلال ياسر قنطوش المستشار القانوني للنقابة، إلى النائب العام ضد مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا.

وجاء بلتغ حلمي عبد الباقي بسبب الإساءات المتكرره لنقابة المهن الموسيقية، بما فيها النقيب ومجلس الإدارة وأعضاء النقابة، وأشار عبد الباقي إلى أدعاء حمو بيكا بطلب أحد أعضاء مجلس إدارة النقابة لرشوة بمقدار 15000 جنيه، ولم يسلمه سوى إصال بمبلغ 2000جنيه، وأنه تلقى أوراقًا مزورة طلبها لأخذ تصاريح لإقامة حفلات في مصر، وقال عن النقابة:"مش ماشية بما يرضي الله".

واوضح حلمي عبد الباقي في تصريحات تليفزيونية أن الهدف من تقديم بلاغ للنائب العام ليس حبس حمو بيكا، ولكن معرفة الحقيقة، ومن يحصل على أموال من حمو بيكا، واردف، قائلًا: أولادي سألوني هل يا بابا بتقبضوا داخل النقابة كما قال حمو بيكا.