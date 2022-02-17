/680029/محمود-فايد-اقتحام-ملف-الايجار-القديم-تتطلب-شجاعة-برلمانية-كبيرة-للوصول-إلى-حلول-مرضية-للجميع

قال محمود فايد مدير تحرير موقع دوت الخليج، أن الإرادة البرلمانية أصبحت مختلفة في الوقت الحالي، منوها إلى وجود أذن برلمانية أصبح لها القدرة على السماع لجميع الأطراف سواء من الأجهزة التنفيذية او المواطن ومتطلباته من أجل الوصول في النهاية إلى بلورة حقيقية للملفات الشائكة.

دوت الخليج

وتابع فايد، خلال لقاء جمعه مع الزميل صلاح عزازي، عبر موقع دوت الخليج الاخباري، أن البرلمان اقتحم عدد من الملفات الفترة الأخيرة، أبرزها ملف الايجار القديم للعمل على الوصول إلى حلول مرضية لكافة الأطراف، لأن الموضوع به شيء من الحساسية نظرا لضرورة العمل على التوازن بين كل من المالك والمستاجر.

ملف الايجار القديم من الملفات التي تطلبت شجاعة برلمانية كبيرة من اجل الدخول فيها

واكمل مدير التحرير محمود فايد، أن ملف الايجار القديم من الملفات التي تطلبت شجاعة برلمانية كبيرة من أجل الدخول فيها، لأنه تم الوقوف أمامها لسنوات عديدة، مشيدا بإرادة أجهزة الدولة وشجاعتها لرغبتها في الوصول إلى حلول مرضية لكافة الأطراف تعود على المواطن بشكل نهائي.