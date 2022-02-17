/680030/الأهلي-بالزي-التقليدي-أمام-الهلال-السوداني-بدوري-الأبطال

انتهت أحداث الإجتماع الفني لمباراة الهلال السوداني والأهلي، الذي عقد منذ قليل، استعداداً لمباراة الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والهلال السوداني المقرر لها عصر غد الجمعة على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، اليوم بأحد الفنادق بالعاصمة السودانية الخرطوم، في حضور الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، ومسئولي الهلال و"كاف".

زي الأهلي أمام الهلال السوداني

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأسود، ويرتدي الهلال الطاقم الأزرق، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأخضر.

وتم الاتفاق على كافة الجوانب الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الفريقين غدًا، والتأكيد على موعد الوصول إلى الملعب قبل ساعة ونصف الساعة من انطلاق المباراة.

تدريبات الأهلي بالخرطوم

واختتم الأهلي تدريباته عصر اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، وبدأ المران بمحاضرة نظرية من بيتسو موسيماني مع اللاعبين للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة، وعقب المحاضرة أدى الفريق فقرة إحماء تحت إشراف رانجواجا كابيللو مخطط الأحمال، ثم خاض بعدها تدريبات الكرة التي اشتملت على العديد من الجوانب الفنية والخططية.

وخاض علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات منفردة اليوم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويخوض الأهلي أول مباراة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا غدًا فى الثالثة عصرًا أمام الهلال السوداني على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان.

قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني

حراسة المرمى: علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبد المنعم ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني.

خط الهجوم: محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبد القادر ـ حسام حسن.