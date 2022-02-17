/680034/اتجوزت-عرفي-وجوزي-شجعني-على-قلع-الحجاب-تصريحات-جريئة-للمطربة-المعتزلة-حنان

حلت المطربة المعتزلة حنان، ضيفة على برنامج «الستات»، الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة، وصديقتها سهير جودة، والمذاع عبر فضائية الحياة.

دوت الخليجيرصد تصريحات الفنانة المعتزلة حنان

وفجرت حنان خلال برنامج كلام الناس، عدد من التصريحات الجريئة حول سبب اعتزالها الغناء، وعلاقتها بزوجها وابنتها، فضلا عن خلعها للحجاب رغم اقتناعها بفريضته.

أبرز تصريحات المطربة حنان في برنامج الستات

وجاءت أبزر تصريحات المطربة المعتزلة على النحو الاتي:

- اعتزلت الفن لاني مكنتش بعرف اوازن بينه وبين بيتي ودا كان هيأثر على بنتي وكنت هحاول ابتعد عن الفن بشكل تدريجي لكن بنتي قالتلي هو أنا بشوفك يا ماما؟، فقررت إني مش هكمل.

- اتجوزت عرفي في بدايتي علاقتي بزوجي لأني مكنتش بحبه في أول علاقتنا وكنت خايفة، وقولتله أنا معجبه بيك بس مش بحبك، وبعدها جوازنا اتحول رسمي بسبب الجنسية والإقامة في بلد أجنبية.

- كنت بتعالج عند جوزي بسبب مشكلة في العظام وقالي إني تعبي نفسي، ووقتها خرجت من عنده وقولت إنه مبيفهمش لكن بعد كدة لقتني بقيت كويسة وبكلمه أشكره فعلاقتنا تطورت.

- جوزي هو اللي شجعني على قلع الحجاب منكرش إني كنت مستعدة لكن مقتنعة إنه فرض ونفسي أرجع ألبسه تاني.

- أنا ضد منع المهرجانات الشعبية ولكن مع الحفاظ على اختيار كلماتها.

- معتقدش إني ارجع أغني تاني الفترة دي.

معلومات حول المطربة المعتزلة حنان

حنان مطربة مصرية معتزلة بدأت مشوارها الفني وهي صغيرة إلى حد ما.. حيث التحقت وهي طالبة بالصف الأول الثانوي بفرقة "أم كلثوم".. وهي من أعرق الفرق الفنية في مصر والعالم العربي ، وكانت لا تقبل إلاَّ المواهب المتميزة جداً ، ثم اكتشافها الفنان عمار الشريعي ، وألحقها بفرقته الموسيقية، التي تطورت فيما بعد، فيما عرف في الوسط الفني بفريق "الأصدقاء" الذي كان يتكون من "منى عبد الغني وحنان وعلاء عبد الخالق".

تعاونت مع الفنان حميد الشاعري وحققت معه نجاحآ هائلآ في ألبوم " البسمة " واستمر تعاونهما في ألبومات " رايقه " و " تستاهل " و " بحبك " حيث قام حميد الشاعري بالتوزيع الموسيقي الكامل لهذه الألبومات ولحن الكثير من أغانيها.

جوائز حصدتها المطربة حنان خلال مسيرتها

حصلت على جائزة أفضل مطربة في العالم العربي من فرنسا لهذا النموذج الغنائي المتطور، كما سعت إليها شركة المطرب "مايكل جاكسون".. لتحترف غناء البوب ضمن شركته، وتقيم بصفة نهائية في أمريكا.. ومن قبل ذلك كان مشوارها الفني مع فرقة أم كلثوم وفرقة عمار الشريعي، لكنها اعتزلت في عام 1997 وقررت ارتداء الحجاب.