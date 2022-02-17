/680041/24-فبراير-عمرو-دياب-يقدم-حفل-غنائي-بموسم-الرياض

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضمن فاعليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وذلك في يوم 24 من شهر فبراير الجاري، على مسرح أبو بكر سالم.

دوت الخليجيرصد تفاصيل حفل عمرو دياب بموسم الرياض

وروج عمرو دياب لحفله المقبل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ناشرا البوستر الرسمي للحفل، وعلق عليه: ستطرح تذاكر الحفل يوم 18 فبراير الجاري، في تمام الساعة الـ 7 مساء.

حفل عمرو دياب بالمنارة

هذا وأحيا الهضبة حفل غنائي يوم الجمعة الماضي على مسرح المنارة ضمن حفلات عيد الحب، ووضع عمرو دياب، بعض الشروط الصارمة لحفله في المنارة، بمنطقة التجمع، أتت على النحو الآتي: «ممنوع كلا من المواد المخدرة والمشروبات الكحولية، ويمنع دخول أي شخص تحت تأثير أي مواد مغيبة عن الوعي، اصطحاب الأطفال الأقل من 10 سنوات، المواد المشتعلة، الألعاب النارية، والشماريخ، الأسلحة بجميع أنواعها، الليزر وكشافات الإضاءة، جميع المأكولات والمشروبات، الحيوانات، الأسبراي».

وقدم عمرو دياب، لجمهوره خلال الحفل، باقة متنوعة من أشهر أعماله الغنائية القديمة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها: “يا أنا يا لأ”، “اتقل”، “انت الحظ”، “كتر من قربك”، “خلي الحجر ينطق”،”رايقة”، “انت الحظ”، “ببتدي م الزيرو” وغيرها من الأغنيات التي قام بطرحها خلال الفترة الماضية.

وتراوحت أسعار تذاكر حفل الهضبة كالاتي: سعر الفئة الأولى 2500 جنيه مصري، و الفئة الثانية طرحت بمبلغ 800 جنيه مصري أما الفئة الثالثة والأخيرة فطرحت بمبلغ 500 جنيها مصريا.

عمرو دياب تريند يوتيوب للأسبوع ال13

من ناحية اخرى، حقق عمرو دياب نجاحات ساحقة من خلال أغنيات ألبومه الجديد «عيشني»، الذي طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، الأمر الذي جعله يتصدر التريند للاسبوع ال13 على التوالي.

واحتفل عزيز الشافعي بهذا الحدث من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، كاتبا: عمرو دياب يتصدر يوتيوب، رغم عدم إتاحة أغانيه في مصر إلا بعد 40 من إصدارها.

ويستعيد الهضبة تعاونه من جديد مع الفنان الكبير حميد الشاعري خلال الفترة القليلة المقبلة بعد سنوات من تقديم أغنية هتوحشني.