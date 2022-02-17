جمعية أحباء مصر الخيرية تنظم يوما ترفيهيا للأطفال الأيتام فى العريش

جدة - نرمين السيد - وأوضحت فاطمة نصار رئيس مجلس ادارة الجمعية أنه تمت إقامة اليوم الترفيهى فى إحدى الكافتيريات على شاطىء البحر المتوسط بالعريش، وذلك بحضور على غيط مدير عام التضامن الاجتماعى وعدد من القيادات المجتمعية وعدد من قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية والسياسية ومنظمات المجتمع المدنى وبعض رموز المحافظة ومدينة العريش وأعضاء مجلس ادارة الجمعية.

وأضافت أن اليوم الترفيهى بهدف ادخال البهجة والسرور على الأطفال الأيتام بمناسبة إجازة نصف العام الدراسى ،من خلال توزيع الهدايا العينية ولعب الأطفال والوجبات وبعض المساعدات والجوائز والمكافآت المادية عليهم، علاوة على تقديم العروض الفنية والترفيهية لهم بمشاركة بعض المتطوعين وفرقة كورال الأطفال ومسرح العرائس.