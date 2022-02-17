جدة - نرمين السيد - وأوضحت فاطمة نصار رئيس مجلس ادارة الجمعية أنه تمت إقامة اليوم الترفيهى فى إحدى الكافتيريات على شاطىء البحر المتوسط بالعريش، وذلك بحضور على غيط مدير عام التضامن الاجتماعى وعدد من القيادات المجتمعية وعدد من قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية والسياسية ومنظمات المجتمع المدنى وبعض رموز المحافظة ومدينة العريش وأعضاء مجلس ادارة الجمعية.
وأضافت أن اليوم الترفيهى بهدف ادخال البهجة والسرور على الأطفال الأيتام بمناسبة إجازة نصف العام الدراسى ،من خلال توزيع الهدايا العينية ولعب الأطفال والوجبات وبعض المساعدات والجوائز والمكافآت المادية عليهم، علاوة على تقديم العروض الفنية والترفيهية لهم بمشاركة بعض المتطوعين وفرقة كورال الأطفال ومسرح العرائس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جمعية أحباء مصر الخيرية تنظم يوما ترفيهيا للأطفال الأيتام فى العريش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.