جدة - نرمين السيد - أشاد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، بالتعاون والتنسيق بين مديرية الزراعة ومنظمة العمل الدولية ومعهد بحوث القطن فى تنظيم ورش عمل تدريبية؛ لتعزيز التمكين الاقتصادى للأسر المهمشة ونشر الوعى المجتمعى بين أفرادها؛ للحد من ظاهرة عمالة الأطفال والحفاظ على حقوقهم فى المجتمع.





وأكد المحافظ فى تصريح، اليوم الخميس، أن الدولة تُولى اهتمامًا بالغًا بمكافحة عمل الأطفال من خلال تضافر جهود الجهات المعنية لتفعيل برامج الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم للأسر الفقيرة التى بها عمالة أطفال، وذلك تماشيًا مع الحقوق، التى كفلها الدستور والاتفاقيات والمعايير الدولية التى جرى التصديق عليها فيما يتعلق بعمل الأطفال بسلاسل التوريد. يذكر أن مديرية الزراعة بالشرقية، برئاسة وكيل وزارة الزراعة على لاشين، نظمت ورشة عمل تدريبية بمقر الجمعية الزراعية بالفولى بمركز الحسينية؛ للحد من ظاهرة عمل الأطفال بسلاسل توريد القطن بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومعهد بحوث القطن، وذلك فى حضور الدكتور حسن العادلى بمعهد بحوث القطن ومروة صلاح بمنظمة العمل الدولية ومحمود جمال بمعهد بحوث القطن و25 متدربًا ممن يجيدون القراءة والكتابة من أهالى القرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الشرقية يشيد بورش عمل مكافحة عمالة الأطفال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.