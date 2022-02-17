محافظ الدقهلية يبحث مع رئيس بنك مصر سبل التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لدى لقائه بمحمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أنه من المقرر أن يكون هناك تعاون مشترك ومثمر بين المحافظة وبنك مصر، فى إقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، التى تخدم أبناء الدقهلية فى كافة المجالات.





جاء ذلك خلال لقاء محافظ الدقهلية برئيس مجلس إدارة بنك مصر وعدد من القيادات البنكية،لتقديم التهنئة بمناسبة احتفالات الدقهلية بعيدها القومى، بحضور عدد من السادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

ووجه الدكتور مختار الشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة بنك مصر وجميع القيادات البنكية على زيارتهم الى ديوان عام المحافظة ومشاركة شعب الدقهلية احتفالاتهم بعيدهم القومى.

من جانبه أعرب رئيس بنك مصر عن خالص تهانيه القلبية لشعب الدقهلية العظيم، بمناسبة عيدهم القومى، الذى ظل وسيظل فخرا لكل مصرى على مر التاريخ.

وتفقد المحافظ ورئيس مجلس إدارة بنك مصر والقيادات البنكية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ متحف أعلام الدقهلية، والذى يضم أبرز الأعلام فى المجالات الدينية والسياسية والثقافية والأدبية والرياضية، والذين قدموا لمصر الكثير والكثير، ورفعوا رايتها عالية خفاقة فى سماء العلوم والمعرفة.